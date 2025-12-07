Volcán Puracé registra emisiones que superan los 700 metros: se mantiene la alerta naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de su más reciente boletín de seguimiento de la actividad volcánica del volcán Puracé informó que se mantiene el estado de alerta naranja.

La institución destacó que se mantiene el registro de sismos asociados al movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico, destacándose la ocurrencia de una señal persistente en el tiempo denominada tremor continuo.

Esta sismicidad ha sido localizada principalmente bajo el cráter del volcán Puracé y relacionada con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera.

En atención a estos hechos la institución destacó que se mantiene el estado de alerta Naranja, debido a que es posible que se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores.

Sin embargo, esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Para regresar a un nivel más estable (estado de alerta Amarilla), se requiere un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

Así se ha visto el volcán Puracé en los últimas horas 🌋.



Hace una semana cambiamos el estado de alerta de Amarilla a Naranja 🔶 del volcán Puracé - cadena volcánica Los Coconucos, y desde ese momento les hemos compartido a diario la evolución de su actividad.

El SGC mantuvo las recomendaciones y pidió a la ciudadanía no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en los canales oficiales.