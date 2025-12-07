Un hombre de 44 años murió tras ser sepultado por un deslizamiento en Riosucio, Caldas

Manizales

Riosucio Online contó que Edwin de Jesús Sossa Arandia quedó sepultado por el deslizamiento.

El Cuerpo de Bomberos de Riosucio, con su especializado equipo de búsqueda y rescate, trabajó en el lugar para atender la emergencia.

“Lamentablemente en esta casa se encontraba el señor Edwin de Jesús Sosa Andica de 44 años de edad quien perdió la vida al quedar atrapado bajo los escombros.Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos de Riosucio con su equipo especializado en búsqueda y rescate que laboró durante la madrugada de este domingo para recuperar el cuerpo sin vida de Sosa Andica”, dijo Óscar Fernando Mejía, comandante de Bomberos de Riosucio.

Mejía explicó que de forma inmediata se activó el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con las autoridades indígenas del resguardo Nuestra Señora de la Montaña

“ Este incidente se presentó debido a las fuertes lluvias que cayeron en el sector en el día de ayer, una fuerte granizada que saturó bastante todos los terrenos de ese sector y pues esto generó eh que un alud de tierra cayera sobre esta vivienda”; explicó el rescatista