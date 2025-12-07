Tres policías heridos en operativo para recuperar predio invadido en los Farallones de Cali

Un operativo para recuperar un predio invadido dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali terminó en fuertes enfrentamientos entre autoridades y ocupantes ilegales, dejando tres policías heridos, la captura de una mujer y dos hombres, y daños en dos vehículos oficiales.

La intervención se realizó en la vereda Quebrada Onda del corregimiento de Los Andes, donde los invasores habían sembrado un cultivo de girasoles incluso con un sistema de riego y levantado algunas viviendas, dentro de una zona de reserva forestal.

Durante la diligencia las autoridades recuperaron el terreno protegido, se inhabilitó el sistema de riego y se demolió una bodega construida de manera irregular.

“Se encontraron cultivos de girasoles, construcciones en ladrillo destinadas al almacenamiento de herramientas y tarros del químico Glifosato que era utilizado para el cultivo. Estas edificaciones y obras son estrictamente ilegales dentro de un Parque Nacional Natural”, explicó la Alcaldía de Cali.

Cuando finalizaban las labores de recuperación del predio, varios ocupantes intentaron impedir la salida de los funcionarios bloqueando el paso y entrando en confrontación con las autoridades. El Ejército fue atacado con flechas.

#MedioAmbiente | Recuperado predio de 2.5 hectáreas ocupado de manera ilegal, en el corregimiento Los Andes dentro del Parque Nacional Natural los Farallones, utilizado para cultivar girasoles en una zona de protección ambiental.



“Ante la agresión, la Fuerza Pública hizo uso de sus capacidades institucionales para controlar la situación. Tres uniformados terminaron lesionados y dos vehículos presentaron daños estructurales” confirmó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García.

La Policía Nacional capturó a dos hombres y una mujer señalados de agredir a servidores públicos en medio del procedimiento.

“La Alcaldía de Cali reitera su voluntad de diálogo con las comunidades, rechaza las acciones violentas contra los funcionarios públicos en ejercicio de sus labores institucionales”, señaló el secretario Jairo García.