Toros de Sincelejo empata la Serie con Tigres de Cartagena

Jhon Torres remolcó tres carreras y Toros de Sincelejo doblegó 6 por 5 a Tigres de Cartagena

En el segundo juego de la serie en el estadio “Once de Noviembre”, la defensa y relevos de los visitantes respondieron en el momento adecuado para llevarse el triunfo.

Con la victoria obtenida Toros de Sincelejo (3-3) se ratifica en el segundo lugar, mientras Tigres de Cartagena (2-5) se va al sótano en la Liga Profesional de Béisbol colombiano.

Este domingo 7/12/2025 sigue la fiesta de la pelota caliente profesional, desde las 2:00 PM en Montería Vaqueros recibe a Caimanes y en Cartagena Toros de Sincelejo contra Tigres.

