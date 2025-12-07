Registraduría hace llamado para inscribir listas al Congreso a tiempo: reportan disminuciones

Bogotá D.C

La Registraduría Nacional informó que faltando un día para cerrar la jornada de inscripción de candidatos a las elecciones de Congreso de 2026, solo se han inscrito 276 listas frente a las 555 registradas para las elecciones de Congreso de 2022 .

Eso se presenta una disminución del 50% en comparación con la jornada pasada.

Es por eso que la entidad ha hecho un llamado a todas las agrupaciones políticas, es decir a los partidos y movimientos políticos, movimientos sociales, coaliciones, organizaciones indígenas y afrodescendientes a que no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos.

La inscripción de los candidatos para las elecciones legislativas de 2026 se puede realizar de manera presencial en las delegaciones departamentales de la Registraduría, y en Corferias en Bogotá, o de forma virtual en el siguiente enlace: www.registraduria.gov.co

Las sedes de la Registraduría atenderán hasta las 6 de la tarde de este lunes 8 de diciembre, horario en el que podrán recibir las últimas inscripciones.