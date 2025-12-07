¿Quién es el ciudadano asiático capturado en el centro de Cali por lavado de activos y contrabando?

Un ciudadano asiático identificado como Feisen Chen fue capturado en pleno centro de Cali durante un operativo ejecutado por comandos de operaciones especiales de la Policía Nacional.

El hombre era buscado por los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando y concierto para delinquir, en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía, con apoyo de la Dijin, la Dipol y la DIAN.

De acuerdo con las autoridades, su detención hace parte de una operación que dejó ocho capturados en Cali y Bogotá, todos presuntamente vinculados al ingreso irregular de mercancías al país y al movimiento de grandes sumas de dinero de origen ilícito. La red criminal, según la investigación preliminar, habría evadido más de $47 mil millones en impuestos.

Allanamientos y mercancía incautada

Tras la captura, la Policía realizó un allanamiento a un establecimiento de propiedad de Chen, donde fueron incautados electrodomésticos, artículos para mascotas, flores artificiales, utensilios de cocina, maquillaje, decoración navideña y equipos tecnológicos, con un avalúo cercano a los $200 millones.

Además, durante el procedimiento fueron encontrados $20 millones en efectivo, que quedaron en poder de las autoridades como elemento probatorio.

Operación contra red de contrabando

La Fiscalía señaló que el caso se enmarca en una investigación que sigue la ruta de mercancías ingresadas de forma irregular al país, así como el movimiento de recursos presuntamente utilizados para lavar activos y financiar actividades criminales.

La investigación continúa para establecer el alcance total de las operaciones ilegales y los demás presuntos involucrados.