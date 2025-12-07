Embajada de Estados Unidos en Colombia lamentó el fallecimiento del General Jorge Enrique Mora

A los 80 años falleció el general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel en el Hospital Militar en Bogotá.

John Mcnamara, embajador de los Estados Unidos en Colombia se pronunció en la cuenta de X de la embajada sobre el fallecimiento del General Jorge Enrique Mora Rangel, dijo que lamentaba su fallecimiento, y así mismo aseguró que fue testigo de su compromiso con el país.

“Tuve el privilegio de conocerlo y trabajar con él, y fui testigo de su compromiso por Colombia y su integridad, dos virtudes que definieron su servicio. Mis condolencias para su familia y para el ejercito colombiano“, agregó Mcnamara.

Fallecimiento del General Jorge Enrique Mora

El general en retiro Mora Rangel tuvo un papel destacado a lo largo de los gobiernos de los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Fue comandante del Ejército Nacional entre 1998 y 2002; comandante de las FF.MM. en el 2002 y 2003; y en el año 2012 perteneció al equipo negociador en el proceso de paz en La Habana, Cuba, con las extintas FARC, dándole representación a los militares.

“Un soldado de Colombia en toda la extensión de la palabra. Durante más de cuatro décadas de servicio ejemplar, su vida fue testimonio de honor, disciplina, lealtad y profundo amor por nuestra nación, guiando con firmeza al Ejército y a nuestras Fuerzas Militares en momentos decisivos de la historia”, escribió en su cuenta de X, el actual comandante de las FF.MM, Almirante Cubides.

El General Mora Rangel se encontraba hospitalizado en el Hospital Militar Central, institución que en un comunicado expresa sus condolencias a familiares y allegados del alto oficial fallecido.