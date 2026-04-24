El inédito megajuicio contra más de 400 presuntos pandilleros avanza en El Salvador

Cientos de presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) en El Salvador siguieron enfrentando este jueves la cuarta jornada de una inédita audiencia en la que se juzga a más de 400 pandilleros desde el Cecot, la megacárcel emblema de la “guerra” de Nayib Bukele contra estas bandas, que se abrió a la prensa por primera vez en este proceso judicial.

Los procesados fueron sacados uno a uno de las celdas de uno de los pabellones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), situado en las afueras de San Salvador, bajo estrictas medidas de seguridad, para luego ser ubicados en unas sillas blancas frente a unos televisores en los que su imagen se proyectaría hasta el juzgado en la capital salvadoreña, como constató EFE.

“El tipo de internos que están siendo procesados acá (en la cárcel) son miembros de la estructura criminal MS13, una organización criminal terrorista”, dijo el director del Cecot, Belarmino García, dijo en declaraciones compartidas a la prensa.

Son, apuntó, “ranfleros (cabecillas) históricos, corredores (encargados) de programa, corredores de clica, palabreros (líderes) de clica, sujetos que por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad”.

Según ha informado la Fiscalía General de la República, entre los líderes históricos juzgados se encuentra Borromeo Enrique Henríquez Solorzano, alias diablito de Hollywood, quien ha sido requerido por la Justicia de Estados Unidos por diversos cargos.

Se trata de la cuarta jornada de una audiencia abierta bajo el modelo de proceso masivo contra más de 400 líderes de la MS13, entre ellos 22 cabecillas históricos, acusados por diversos delitos, entre estos los 86 asesinatos que dieron pie a finales de marzo de 2022 a la implementación de un régimen de excepción.

Este tipo de juicios han sido denunciados por organizaciones sociales por atacar los derechos humanos de los procesados.

Implicados en asesinatos de policías

A estas 22 personas también se les atribuye la muerte de 80 policías y “más de 47.000 crímenes” entre 2012 y 2022.

“Según los testimonios y las 13 declaraciones anticipadas con las que cuenta la Fiscalía, los cabecillas daban la autorización de matar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y personas que se opusieran a las exigencias, además de atentar contra puestos policiales o en contra de algunas instituciones públicas”, apuntó la Fiscalía en un boletín.

El presidente Nayib Bukele comparó este proceso con los juicios de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis tras la II Guerra Mundial.

Nuevo modelo tras reformas a ley

La audiencia única abierta permite juzgar masivamente a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, y se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador.

A finales de marzo de 2022, El Salvador sufrió la mayor escalada de asesinatos de su historia reciente con el homicidio de más de 80 personas en tres días, tras estos hechos el Congreso aprobó el régimen de excepción a petición de Bukele.

La polémica medida, señalada de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le supuso a Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.

Son más de 91.000 detenidos los que ha dejado este régimen, además de más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, más de 500 muertes en custodia del Estado, y diversas organizaciones han acusado al Ejecutivo de cometer crímenes de lesa humanidad en este contexto.