Autopistas del Caribe mantiene las medidas preventivas en la temporada decembrina
En alianza con DITRA y la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV
En peajes de mayor afluencia se cuenta con personal canguro, en el corredor vial, equipos distribuidos en diferentes sitios, para persuasión y estratégicos para atención de eventos, ente ellos:
* RN9006 Pr 0+300
* RN9005 Pr 95+800
* RN9005 Pr 98+000
* RN9005 Pr 94+000
* RN9005 Pr 63+000
* RN 9006 PR 42+800
* RN 9006 PR 80+000
* RN 9006 PR 99+000
* RN 90AT01 PR 18+500
* RN 2516 PR 64+700
Ubicaciones variables, en función de la movilidad y necesidades del corredor vial.
En los puestos de control Turbaco, Bayunca, Gambote, Galapa y Sabanagrande se realizan campañas de seguridad vial.