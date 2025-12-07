Autopistas del Caribe mantiene las medidas preventivas en la temporada decembrina

En peajes de mayor afluencia se cuenta con personal canguro, en el corredor vial, equipos distribuidos en diferentes sitios, para persuasión y estratégicos para atención de eventos, ente ellos:

* RN9006 Pr 0+300

* RN9005 Pr 95+800

* RN9005 Pr 98+000

* RN9005 Pr 94+000

* RN9005 Pr 63+000

* RN 9006 PR 42+800

* RN 9006 PR 80+000

* RN 9006 PR 99+000

* RN 90AT01 PR 18+500

* RN 2516 PR 64+700

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Ubicaciones variables, en función de la movilidad y necesidades del corredor vial.

En los puestos de control Turbaco, Bayunca, Gambote, Galapa y Sabanagrande se realizan campañas de seguridad vial.