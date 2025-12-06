Programas de capacitación y empleabilidad para la comunidad en el Sofitel Barú Cartagena

Sofitel Barú Cartagena Beach Resort continúa consolidando su compromiso con el desarrollo social y laboral de la comunidad local a través de nuevos programas de capacitación, encuentros y ferias de empleabilidad que buscan acercar cada vez más a los habitantes de la isla a las oportunidades del sector hotelero y turístico.

Después del éxito de su plan inicial de formación —con el que se capacitaron más de 60 personas de la comunidad en áreas como Mesa y Bar y Housekeeping— el hotel ha ampliado su alcance con nuevos talleres centrados en presentación personal, empleabilidad y atención al cliente. Estas capacitaciones, diseñadas por el área de Talento & Cultura, brindan herramientas prácticas para que los participantes mejoren su desempeño y fortalezcan sus oportunidades laborales.

Esta iniciativa de capacitación empezó en 2023 y desde entonces está abierta a todas las personas de la comunidad de Barú que busquen vincularse mediante una relación laboral con la propiedad. Al finalizar los cursos, se entregan certificados e ingresan a una base de datos en donde están como primeras opciones al momento de iniciar procesos de contratación. No obstante, el hotel podrá llamarlos en cualquier momento como personal eventual para que entren a apoyar los equipos de colaboradores del hotel.

“Estamos en una nueva etapa de conexión directa con la comunidad. Queremos que nos conozcan, que nos identifiquen y que sientan al hotel como un aliado para su crecimiento personal y profesional”, asegura Adriana Villalba, directora de Talento & Cultura de Sofitel Barú Cartagena.

Entre las nuevas acciones se incluyen capacitaciones para masajistas y artesanos de la zona, enfocadas en el servicio al cliente y la atención al turismo de lujo, con el fin de fortalecer la calidad y la experiencia que ofrece Barú como destino. Además, el hotel ha realizado su primera feria laboral, en la que participaron cerca de 150 personas, con el propósito de construir una base de datos de talento local que permita priorizar a los habitantes de la comunidad en los procesos de contratación, tanto del hotel como de sus contratistas.

LOS TALLERES

Los programas de formación están dirigidos a diferentes aspectos como servicio de mesa y bar enfocado al área de alimentos y bebidas, las maneras correctas de servir la mesa, los movimientos, la forma de atender a los huéspedes, estándares de la marca Sofitel, etc.

En cuanto al módulo de Housekeeping se ven desde temas de organización y limpieza de los diferentes espacios de las habitaciones hasta el arte de tender la cama y mantener las instalaciones en las mejores condiciones.

De esta manera, Sofitel Barú Cartagena reafirma su compromiso con la formación, la inclusión y el desarrollo integral de la comunidad insular, fortaleciendo su rol como referente del turismo responsable y sostenible en el Caribe colombiano.

En cuento al taller de presentación personal brindan consejos prácticos sobre imagen, maquillaje, comportamiento y protocolo al momento de asistir a una entrevista de trabajo, así como sobre la importancia de proyectar una actitud profesional acorde con los estándares de la marca Sofitel.

A este se suma un nuevo módulo orientado al fortalecimiento de la empleabilidad, donde los asistentes aprenden a elaborar y presentar su hoja de vida, preparar una entrevista laboral y comprender mejor los procesos de selección dentro del sector hotelero, con el fin de incrementar sus oportunidades de inserción laboral en la industria del turismo en general.

“El lujo moderno también significa generar impacto positivo y compartir conocimiento. Para Sofitel Barú Cartagena, trabajar de la mano con la comunidad es parte de nuestra filosofía: construir relaciones duraderas y sostenibles”, destaca Yannick Sorro, gerente general del hotel.