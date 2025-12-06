Proclúster 2025: Cartagena presenta el Hub Caribe Competitivo

En el marco de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena presentó oficialmente el Hub Caribe Competitivo, una estrategia integral que consolida capacidades productivas, logísticas, científicas y territoriales para proyectar a Cartagena y Bolívar como el epicentro de negocios del Caribe. Este anuncio se realizó durante ProClúster 2025, el encuentro regional de articulación empresarial que reunió a más de 250 asistentes representantes del sector productivo, la academia, el gobierno, gremios y aliados estratégicos de la competitividad regional.

ProClúster 2025 marcó un antes y un después para la competitividad del Caribe. En medio de un foro de alto nivel, la región presentó una apuesta que redefine su desarrollo económico: el Hub Caribe Competitivo, un modelo que transforma potencial en estrategia y convierte nuestra ubicación geográfica en una ventaja real para competir globalmente. Esta visión se fundamenta en la conexión directa con un mercado de 266 millones de habitantes, el impulso logístico del tercer puerto más eficiente del mundo, la presencia de sectores estratégicos que representan el 69 % del PIB departamental, un marco regulatorio que posiciona a Colombia en el top 5 global, y clústeres articulados que evolucionan hacia cadenas de valor más competitivas y sostenibles.

En el marco del evento se desarrolló la Rueda de Negocios ProClúster 2025, un espacio diseñado para dinamizar oportunidades comerciales entre empresas de diversos sectores del territorio. Durante la jornada, empresarios de industrias como manufactura, logística, servicios, turismo, petroquímico plástico, energía y mantenimiento competitivo sostuvieron reuniones enfocadas en identificar proveedores, promover nuevos encadenamientos productivos y generar alianzas estratégicas que fortalecen el ecosistema empresarial de Cartagena y Bolívar. Este ejercicio consolidó a ProClúster 2025 como un espacio que no solo conversa sobre competitividad, sino que la activa en tiempo real.

El Hub Caribe Competitivo nace con el propósito de movilizar los indicadores del Plan Regional de Competitividad e Innovación (PRC) y habilitar condiciones reales para atraer inversión, incrementar la productividad, fortalecer la sofisticación empresarial y consolidar un ecosistema capaz de competir en escenarios regionales y globales. Para ello, integra las iniciativas clúster, la infraestructura logística y productiva, la formación técnica especializada, las capacidades de investigación aplicada y la planificación estratégica del territorio, articulando esfuerzos que potencian el crecimiento económico sostenido.

Durante el encuentro, la Cámara de Comercio presentó una radiografía competitiva del Caribe, en la cual Colombia se posiciona como la segunda economía de la región en PIB, población y extensión territorial, sumado a la relevancia del Puerto de Cartagena como pieza clave de la conectividad internacional. Sin embargo, el análisis también evidencia retos en conectividad aeroportuaria, diversificación productiva, sofisticación industrial e integración entre ciencia, talento e infraestructura. El Hub Caribe Competitivo se configura como la respuesta articulada para cerrar estas brechas.

La estrategia se estructura en cuatro ejes fundamentales:

-Clústeres para el Desarrollo y la Competitividad, orientados a fortalecer cadenas de valor, promover manufactura sofisticada e integrar proveedores mediante economías de aglomeración.

-Desarrollo y Planificación Estratégica del Territorio, enfocada en consolidar infraestructura logística moderna, parques ecoindustriales, áreas productivas especializadas y un ordenamiento territorial basado en vocaciones económicas reales.

-Red de I+D+i y Formación Técnica, que articula investigación aplicada, formación especializada y necesidades reales del sector productivo.

-Business Ready, que busca mejorar el clima de negocios de Bolívar y Cartagena mediante la identificación de brechas regulatorias, simplificación de trámites e incentivos para la inversión.

Durante su intervención, Andrea Piña Gómez, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, destacó la visión estratégica que impulsa esta iniciativa: “El Caribe colombiano está llamado a ocupar un lugar de liderazgo en la economía global. Con el Hub Caribe Competitivo articulamos nuestras capacidades, cerramos brechas y construimos una plataforma real para atraer inversión, generar empleo y proyectar a Cartagena y Bolívar como una potencia empresarial del Caribe.”.

ProClúster 2025 concluyó con un llamado a fortalecer alianzas, impulsar la cooperación empresarial y consolidar el Hub Caribe Competitivo como la hoja de ruta para avanzar hacia un territorio más articulado, más preparado y con mayor proyección internacional. Con esta apuesta, Cartagena y Bolívar avanzan con determinación hacia el liderazgo regional, reafirmando su propósito de convertirse en la región más dinámica y competitiva del Caribe.