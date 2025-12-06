Polo Polo regresa a la Cámara y va por dos curules en la lista afro al Congreso

Miguel Polo Polo, representa al cámara en el congreso. Foto: Colprensa - Mariano Vimos / Mariano Vimos

Bogotá D.C

En un acto oficial el representante Miguel Polo Polo oficializó su inscripción para la circunscripción especial afro en el Pabellón 7 de Corferias.

Asimismo, presentó su lista para este proceso electoral que estará integrada en segundo lugar por Verónica Cuello y tercer lugar Hitler Rouseau Chaverra.

Polo Polo presentó su aspiración como la defensa de una representación independiente, coherente y enfocada en resultados para las comunidades negras del país.

“Nuestra lucha es clara: proteger las libertades, rescatar la economía y defender a un país que ha sido golpeado por la improvisación y el daño causado por la izquierda. Las comunidades afro merecen representación de verdad, no discursos oportunistas”, aseguró durante su intervención el político.