Polo Polo regresa a la Cámara y va por dos curules en la lista afro al Congreso
“Vamos por las dos curules afro. Vamos a derrotar a la izquierda que engañó a Colombia. Vamos con la fuerza del pueblo”, aseguró el representante.
Bogotá D.C
En un acto oficial el representante Miguel Polo Polo oficializó su inscripción para la circunscripción especial afro en el Pabellón 7 de Corferias.
Asimismo, presentó su lista para este proceso electoral que estará integrada en segundo lugar por Verónica Cuello y tercer lugar Hitler Rouseau Chaverra.
Polo Polo presentó su aspiración como la defensa de una representación independiente, coherente y enfocada en resultados para las comunidades negras del país.
“Nuestra lucha es clara: proteger las libertades, rescatar la economía y defender a un país que ha sido golpeado por la improvisación y el daño causado por la izquierda. Las comunidades afro merecen representación de verdad, no discursos oportunistas”, aseguró durante su intervención el político.
Con esta inscripción, Polo Polo busca ampliar su influencia, consolidarse como el principal referente afro del país y fortalecer el proyecto político que lidera junto a Abelardo De La Espriella.