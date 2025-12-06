María Claudia Tarazona conmueve con mensaje de primer cumpleaños sin Miguel Uribe: “Un vacío en mi alma”

Este sábado 6 de diciembre, María Claudia Tarazona, publicó por medio de sus redes sociales un mensaje sobre su primer cumpleaños sin la compañía de Miguel Uribe Turbay, exsenador de Colombia quien recibió un disparo el pasado 7 de junio de 2025.

El mensaje de María Claudia, reflejan serenidad, dolor y memoria, ya que retrata el proceso de duelo de una familia que perdió a un apoyo como padre y pareja.

Mensaje de cumpleaños María Claudia Tarazona

“Hoy es mi primer cumpleaños sin ti. Me despierto con un vacío en mi alma tan profundo que me duele respirar. Hoy decido quedarme con todos los regalos maravillosos que me dejaste en la vida y que son para siempre. Tu amor infinito e intenso, que me alcanza hasta el final de mi vida. Haber sido bendecida por ser la mamá de tu hijo, al que amaste sin medida y en el que veo reflejada tu vida. La familia maravillosa que construimos con las niñas y que hoy me impulsa a seguir adelante.

Tu legado: el siempre sentirme orgullosa de la forma impecable con la que trabajaste por Colombia y por mostrarle a un país entero lo que es hacer política decente. Las niñas, Alejandro y yo siempre caminaremos con la frente en alto. Gracias, amor lindo. A pesar de tu ausencia, me dejaste el mejor legado de amor, familia y orgullo por ti, que hoy son lo que me da fuerza para poder vivir sin ti. Extrañándote hoy más que nunca." publicó Tarazona en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Tarazona fue difundido de manera rápida por distintas redes, lo que ocasionó que recibiera bastantes reacciones, siendo esta publicación un homenaje a su esposo.

Incluso, desde distintos escenarios públicos, también se ha recordado la trayectoria de Uribe Turbay, especialmente durante los homenajes realizados tras su fallecimiento.

El mensaje destaca un legado familiar que, según ella, permanecerá como guía. Destaca el “amor infinito e intenso” que recibió y la importancia de haber sido madre del hijo que Miguel “amó sin medida”. También menciona a las hijas de la familia.

En su nota, Tarazona expresa que esa familia, ahora enfrentada a la ausencia, es el motor que la impulsa a seguir adelante.

Tarazona afirma que, pese a la ausencia, su esposo le dejó como herencia “el mejor legado de amor, familia y orgullo”, elementos que hoy le permiten continuar.

El cierre del mensaje refleja la naturalidad del duelo y la persistencia del vínculo afectivo: “Extrañándote hoy más que nunca”.

