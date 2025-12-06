Incautadas 24 docenas de voladores en la vía San Onofre - Cartagena

En vísperas del Día de las Velitas, la Policía Nacional de Colombia viene intensificando operativos en las vías del departamento de Bolívar para prevenir la manipulación ilegal de pólvora y los riesgos asociados en esta temporada decembrina.

En la ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, a la altura del kilómetro 96, sector Peaje de Turbaco, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaron la incautación de 24 docenas de voladores, mercancía avaluada en 250.000 pesos.

Esta acción se desarrolló en el marco de la estrategia “Una Navidad con Propósito”, cuando los uniformados detuvieron para control un vehículo particular, clase automóvil. Al inspeccionar la carga, el conductor no presentó documentos que acreditaran la legalidad o procedencia de la pólvora transportada.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles: “Nuestro compromiso es salvaguardar la vida e integridad de las familias bolivarenses. La pólvora en manos inexpertas representa un riesgo real, especialmente en estas fechas. Por eso reforzamos las acciones de prevención y control en toda la red vial.”

La mercancía incautada fue dejada a disposición de la autoridad competente para los procedimientos legales correspondientes.