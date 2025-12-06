Dos muertos y un detenido dejaron combates entre Ejército y Clan del Golfo en el sur de Bolívar

Como resultado del Consejo de Seguridad desarrollado en Cartagena y en cumplimiento del Plan Sur de Bolívar y de las alertas tempranas 034 de 2023 y 003 de 2024, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad de los habitantes de esta zona del departamento, Tropas del Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército, en el corregimiento de Villa Flor, en Santa Rosa del Sur, sostuvieron fuertes combates contra presuntos integrantes de la estructura Aristides Mesa Páez del Clan del Golfo.

Como resultado del empleo de las capacidades del Ejército y del apoyo de la artillería, se produjo la muerte de dos presuntos integrantes de la organización al margen de la ley.

Además, un individuo fue sometido y se incautaron tres armas largas.