Desde el aire se invita a ciudadanos a denunciar actos delictivos en Bolívar

Orientados a difundir información que ayude a proteger a la población de esta zona y salvaguardar la infraestructura crítica del país.

Este despliegue aéreo se realizó en una aeronave Bell 212 del Comando Aéreo de Combate No. 3, que por medio de estas herramientas buscan incentivar a la comunidad a denunciar actos delictivos a las autoridades competentes.

Esta misión, busca alertar a las comunidades sobre los riesgos del uso ilícito de drones acondicionados con explosivos, así como sobre la manipulación y lanzamiento de artefactos explosivos improvisados, actividades ilícitas que representan una grave amenaza para la Fuerza Pública, las entidades gubernamentales y la seguridad ciudadana.

De esta forma, con estos volantes que invitan a la población a denunciar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa, la Fuerza Aeroespacial Colombiana promueve el compromiso ciudadano en la defensa de la vida y la protección de su entorno.