Champions Kids y Festival de Natación Inspiran Bienestar e Inclusión

La directora y coach de la Fundación Pro Runner CTG de Cartagena, Mari Díaz, estuvo al frente, en la pista atlética de la Unidad Deportiva, de la 3ra edición del Champions Kids, un evento que reunió a un aforo total de 150 niños, además de 20 menores apadrinados de Arroyo Grande y 25 niños pertenecientes a las escuelas de atletismo del IDER.

Con edades entre los 2 y los 14 años, los participantes compitieron en categorías organizadas según su rango de edad, reafirmando la importancia de introducir el deporte desde temprana edad como herramienta de desarrollo físico, emocional y social. La directora extendió un agradecimiento especial al IDER y a los profesores del área de Recreación, cuyo acompañamiento fue fundamental para el éxito de la jornada.

El Champions Kids se consolida como un espacio donde el deporte se convierte en un vehículo para cuidar la salud mental de los niños y fomentar la actividad física juvenil en Colombia, creando entornos protectores que promueven disciplina, compañerismo y bienestar.

De manera simultánea, en la piscina de la Unidad Deportiva se desarrolló el Festival de Natación, actividad que dio continuidad a la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad. Allí, 80 participantes fortalecieron sus procesos en preparación para paranatación, con ejercicios de retroalimentación y repaso de los aprendizajes adquiridos durante el año.

Este espacio reafirmó el compromiso de la ciudad con la inclusión, el acceso equitativo al deporte y el acompañamiento integral a personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo físico y deportivo.

Compromiso institucional con el bienestar de la niñez desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del IDER, siguen impulsando espacios de formación y conciencia que fortalecen la salud y el bienestar de nuestra niñez. Con estas iniciativas se reafirma el compromiso permanente con la prevención, la promoción de hábitos y estilos de vida saludable.

Tanto el Champions Kids como el Festival de Natación reflejan el esfuerzo articulado entre instituciones, entrenadores y comunidad para impulsar una Cartagena más activa, saludable e inclusiva.

