Asamblea de Bolívar avanza en estudio de proyectos

La Asamblea realizó la socialización del proyecto de ordenanza que regula las transferencias presupuestales a favor del Hospital Universitario del Caribe; el segundo debate del proyecto de ordenanza sobre la incorporación de recursos al presupuesto departamental de la vigencia 2025; y la posesión de la presidenta y la secretaria general de la corporación para el periodo 2026.

En comunicaciones, se leyó una modificación al proyecto de Ordenanza: “Por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas e ingresos y de apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar para la vigencia fiscal 2025”.

La modificación al proyecto busca actualizar los valores de varias fuentes de financiación (Estampilla Pro-Cultura, Estampilla Pro-Desarrollo y Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor) debido a que los recaudos certificados a 30 de noviembre de 2025 superan los montos inicialmente presupuestados con corte a octubre.

Además, se recibieron varias invitaciones como:

Invitación del comandante de Policía de Bolívar Alejandro Reyes Ramírez, a la ceremonia del 134º Aniversario de la Policía Nacional de Colombia. El evento será el 4 de diciembre de 2025 a las 10:00 a.m. en el salón de eventos Venecia, en Arjona.

Invitación del Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar (COISBOL) al evento “Bolívar en Datos 2025”, donde se presentarán los resultados de los proyectos de investigación. Se realizará el jueves 4 de diciembre a las 4:00 p.m. en el Palacio de la Proclamación.

Invitación del Gobernador Yamil Arana a la inauguración de nuevas calles en Pasacaballo, el 4 de diciembre a las 3:30 p.m. Al igual que, el 32° Festival del Bullerengue a realizarse en María la Baja del 6 al 4 de diciembre.

Posteriormente, se realizó la socialización del proyecto de Ordenanza «Por medio de la cual se ordena y regulan transferencias presupuestales en favor del Hospital Universitario del Caribe (HUC) y se dictan otras disposiciones» a cargo de la secretaria de Hacienda, Lanny Quintero, quien señalo la normativa y el marco jurídico del proyecto.

Indicó que el proyecto tiene como fuente de financiación la Estampilla Pro-Hospitales Universitarios, creada mediante la Ordenanza 11 de 2006, cuyos recursos poseen la destinación específica de fortalecer la capacidad instalada del HUC mediante inversiones en infraestructura, dotación y equipos, así como mejorar la prestación de sus servicios. Corresponde así el proyecto a la formalización de la transferencia directa del recaudo de la estampilla desde el Departamento hacia el Hospital, como mecanismo de apoyo institucional para consolidar su gestión y desempeño.

El proyecto de ordenanza fue asignado a la Comisión de Hacienda y se designó como ponente al diputado Jorge Rodríguez (La U), quien deberá presentar el informe de primer debate el martes 9 de diciembre a las 9:00 a.m.; sin embargo, al finalizar la sesión se informó el ajuste de la fecha, quedando para el miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 10:00 a.m.

Acto seguido, se realizó el segundo debate del proyecto de ordenanza “Por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas e ingresos y de apropiaciones para gastos del departamento de Bolívar para la vigencia fiscal 2025”. La secretaria general, Katherine Marrugo dio lectura a la ponencia del diputado Zaith Adechine. El informe resaltó que la iniciativa incorpora recursos adicionales provenientes de estampillas, tasas y convenios, destinados a patrimonio cultural, pasivos pensionales, educación superior e infraestructura sanitaria y deportiva.

El título del proyecto fue modificado en primer debate, mientras que el articulado y el preámbulo fueron aprobados sin cambios. Mediante proposición escrita, el ponente solicitó dar segundo debate favorable al proyecto, sin presentar ajustes adicionales.

El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) comentó que el documento leído en comunicaciones informa sobre los cambios, siendo que inicialmente el proyecto incorporaba valores a corte 31 de octubre y ahora es a 31 de noviembre. El diputado Jorge Rodríguez (La U) detalló que, ante los cambios, debería haber una certificación de la existencia de los recursos. Agregó que la adición corresponde a un posible saldo que podría incorporarse al inicio de 2026, por lo que considera que es prematuro ejecutar estos nuevos montos en la vigencia 2025.

La secretaria de Hacienda, Lanny Quintero, señaló que este proyecto de ordenanza ya había sido socializado previamente; sin embargo, en esta ocasión únicamente se actualizan los valores correspondientes al recaudo de estampillas hasta el mes de noviembre y se explica el total de las incorporaciones. Además, mencionó que se cuentan con las certificaciones pertinentes.

En total se incorporan $35.568 millones provenientes de estampillas, tasas y transferencias, destacándose los incrementos en Estampilla Pro-Cultura, que pasa a $18.296 millones; Estampilla Pro-Desarrollo, que aumenta a $59.568 millones; y la Estampilla Pro–Adulto Mayor, que sube a $15.667 millones. La actualización permitirá legalizar, y posteriormente ejecutar estos nuevos ingresos, tanto en funcionamiento (particularmente al pasivo pensional) como en inversión (infraestructura cultural, educativa y deportiva).

El informe de ponencia para segundo debate, junto con la modificación incorporada en comunicaciones, fue sometido a consideración y aprobada con 13 votos a favor y 1 ausente. El título obtuvo 13 votos a favor y 1 ausencia (Mejía), y el preámbulo fue adoptado por constitucionalidad. El articulado se aprobó en bloque: el artículo 1 con 13 votos a favor y 1 ausente (Mejía); el artículo 2 con 12 votos a favor y 2 ausentes (Mejía y Rico); y el artículo 3 con 13 votos a favor y 1 ausente (Mejía).

Finalmente, el proyecto quedó a la espera de la sanción del Gobernador para convertirse en ordenanza departamental. Este proyecto de Ordenanza tiene como propósito principal adicionar $35.568 millones al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del departamento de Bolívar para la vigencia fiscal 2025. Esta incorporación presupuestal es necesaria porque el recaudo de varias rentas (principalmente Estampillas) superó los valores inicialmente apropiados.

Por último, la sesión incluyó la posesión los siguientes cargos para el periodo legal 2026, y la toma de juramento:

La presidenta electa de la Asamblea Departamental de Bolívar es la diputada Sofía Ricardo (ASI).

La secretaria general electa de la Asamblea Departamental de Bolívar es Katherine Marrugo.