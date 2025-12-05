The Washington Post reveló que EE.UU. realizó 4 bombardeos cerca a costas de Buenaventura, Colombia
El país americano ha ejecutado al menos 19 ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacifico.
Según un mapa revelado por The Washington Post, Estados Unidos habría realizado en los últimos días 19 ataques a narcolanchas, en el caribe y el pacifico.
De esas, cuatro se muestran en las costas de Buenaventura y otras dos entre Colombia y Ecuador, al parecer a narcolanchas del ELN. Aunque no detalla el día ni el punto exacto en el cual se realizaron, sí dice el diario americano que habrían sido entre el 22 de octubre y el 04 de noviembre de este año.
Por otro lado nueve de esos ataques se han producido en las costas cerca a Venezuela, 4 a México y 1 a republica dominicana.
El periódico detalló que el presidente Donald Trump ha justificado los ataques alegando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.
Lea también:Colombia puede ser blanco de ataques terrestres por la producción de cocaína
Expertos de las Naciones Unidas afirmaron que los ataques letales contra embarcaciones plantean serias preocupaciones sobre posibles crímenes internacionales: “Estos ataques parecen ser ejecuciones ilegales llevadas a cabo por orden de un gobierno, sin un proceso judicial o legal que permita el debido proceso legal”.
Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha aportado pruebas ni más detalles.
¿Cómo habrían sido los ataques? Según The Washington Post
- 2 de septiembre: La administración Trump inició una campaña militar dirigida contra presuntos narcotraficantes con un ataque a presuntos contrabandistas en el Mar Caribe que mató a 11 personas.
- 15 de septiembre: Las fuerzas estadounidenses atacaron otro supuesto barco narcotraficante mientras el presidente indicaba que su administración se preparaba para tomar medidas militares contra los cárteles latinoamericanos que transportan narcóticos por tierra.
- 19 de septiembre: El Ejército estadounidense atacó un buque en aguas internacionales supervisadas por el Comando Sur de EE. UU.. Causó la muerte de tres personas.
- 3 de octubre: Un ataque mortal contra un supuesto barco narcotraficante cerca de Venezuela, en el que murieron cuatro personas. El Congreso recibió esa semana la notificación de que Trump había determinado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga.
- 14 de octubre: El Ejército estadounidense dio de baja a seis presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela. Trump afirmó que Hegseth había ordenado el ataque “bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe”.
- 16 de octubre: Trump informó que Estados Unidos atacó una sexta embarcación presuntamente transportaba drogas en el Caribe, en la que murieron dos personas y dos sobrevivientes que se encontraban en la embarcación semisumergible.
- 17 de octubre: Hegseth reveló un nuevo ataque en el Caribe, alegando que la embarcación estaba afiliada a un grupo guerrillero colombiano conocido por las siglas ELN (Ejército de Liberación Nacional).
- 21 de octubre: Un ataque militar contra una embarcación en el Pacífico oriental marcó una expansión de la letal campaña antinarcóticos de la administración Trump, que hasta ahora se centraba en el presunto tráfico en el Caribe.
- 22 de octubre: Hegseth anunció otro ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental, en el que murieron tres hombres. (Al parecer de los primeros cerca a Colombia).
- 24 de octubre: Seis personas murieron durante la noche en el décimo ataque reportado contra una embarcación presuntamente involucrada en el narcotráfico en el Caribe. Hegseth indicó que la operación tuvo como objetivo una embarcación que transportaba a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
- 27 de octubre: Estados Unidos llevó a cabo tres ataques contra cuatro buques sospechosos de transportar drogas en el Pacífico oriental, matando al menos a 14 personas. Este fue el mayor número de víctimas de la campaña en un solo día.
- 29 de octubre: El Ejército estadounidense destruyó otro buque en el Pacífico oriental, matando a cuatro hombres a bordo, a quienes Hegseth describió como “narcoterroristas”.
- 1 de noviembre: Hegseth anunció en redes sociales que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque letal contra un buque operado por una organización terrorista designada por Estados Unidos en el Mar Caribe.
- 4 de noviembre: Un ataque contra un barco acusado de transportar drogas se llevó a cabo en el Pacífico oriental el mismo día que un portaaviones inició su viaje a la región en una nueva expansión de su poder de fuego militar.
- 6 de noviembre: El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque, con tres muertos. “El buque traficaba narcóticos en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, declaró Hegseth.
- 9 de noviembre: Hegseth reveló en redes sociales que un nuevo ataque en el Pacífico oriental tuvo como objetivo dos embarcaciones, lo que elevó la cifra de muertos de la campaña antinarcóticos de Trump a más de 75.
- 10 de noviembre: El Ejército estadounidense llevó a cabo su vigésimo ataque contra un presunto buque narcotraficante en el Caribe, con cuatro muertos.
- 15 de noviembre: El Comando Sur de EE. UU. anunció un nuevo ataque en el Pacífico oriental, con tres muertos.