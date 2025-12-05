The Washington Post reveló que EE.UU. realizó 4 bombardeos cerca a costas de Buenaventura, Colombia

Según un mapa revelado por The Washington Post, Estados Unidos habría realizado en los últimos días 19 ataques a narcolanchas, en el caribe y el pacifico.

De esas, cuatro se muestran en las costas de Buenaventura y otras dos entre Colombia y Ecuador, al parecer a narcolanchas del ELN. Aunque no detalla el día ni el punto exacto en el cual se realizaron, sí dice el diario americano que habrían sido entre el 22 de octubre y el 04 de noviembre de este año.

Por otro lado nueve de esos ataques se han producido en las costas cerca a Venezuela, 4 a México y 1 a republica dominicana.

El periódico detalló que el presidente Donald Trump ha justificado los ataques alegando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Expertos de las Naciones Unidas afirmaron que los ataques letales contra embarcaciones plantean serias preocupaciones sobre posibles crímenes internacionales: “Estos ataques parecen ser ejecuciones ilegales llevadas a cabo por orden de un gobierno, sin un proceso judicial o legal que permita el debido proceso legal”.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha aportado pruebas ni más detalles.

The Washington Post reveló que Estados Unidos realizó cuatro bombardeos muy cerca a las costas de Buenaventura en Colombia.



El país americano ha ejecutado al menos 19 ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacifico. Nueve de ellos se han producido en las costas… pic.twitter.com/ibjsjW0xo3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 5, 2025

¿Cómo habrían sido los ataques? Según The Washington Post