Supersalud reconoció liderazgo del Hospital Universitario del Caribe en Cartagena

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) continúa consolidándose como uno de los pilares más sólidos del sistema público de salud en Colombia.

Esta vez, la Superintendencia Nacional de Salud, durante la audiencia pública de rendición de cuentas de las ESE intervenidas, le otorgó un reconocimiento especial por su destacada labor como Hospital Padrino y referente nacional en la transferencia de conocimientos, metodologías y buenas prácticas a las Empresas Sociales del Estado (ESE) que se encuentran bajo medida de intervención.

Este reconocimiento no solo exalta los avances propios del hospital —que en los últimos años ha logrado estabilizarse administrativamente y fortalecer su capacidad de gestión— sino que subraya su papel como institución que inspira, guía y acompaña a otros hospitales que atraviesan dificultades estructurales.

La distinción es considerada por la Supersalud como un aporte fundamental al propósito nacional de recuperar la confianza en la red pública hospitalaria.

Un modelo que se replica en todo el país*El HUC ha sido seleccionado como referente por los avances significativos alcanzados en áreas estratégicas que hoy representan desafíos para muchas instituciones del sector público. Entre ellas se destacan:

• Manejo eficiente de costos públicos y hospitalarios: implementación de metodologías de control de gasto, estandarización de procesos y uso de indicadores para la toma de decisiones.

• ⁠Contratación pública transparente: aplicación rigurosa del marco normativo, planeación contractual y mecanismos de seguimiento a la ejecución.

• ⁠Facturación electrónica y gestión del recaudo: procesos actualizados, interoperabilidad con EPS y controles para reducir glosas y trámites administrativos.

• Seguridad del paciente: protocolos maduros, comités activos, análisis de eventos e indicadores que reflejan mejoras sostenidas.

• ⁠Gestión ambiental y sostenibilidad: programas de reducción de residuos, consumo responsable y adecuación a las políticas de Basura Cero.

• ⁠Manejo de equipos tecnológicos y biomédicos:

Inventarios actualizados, mantenimiento preventivo y uso racional de la tecnología disponible.

Estos avances han sido expuestos en jornadas de referenciación, talleres, mesas técnicas y visitas institucionales, en las que delegaciones de múltiples ESE han podido conocer —directamente con los equipos del HUC— cómo se ha logrado transformar procesos críticos y convertirlos en fortalezas.

Un reconocimiento con impacto y sentido práctico

Durante la entrega del reconocimiento, la Superintendencia destacó que el trabajo del HUC no es meramente académico o teórico, sino un ejemplo concreto, medible y aplicable a realidades locales: El reconocimiento también resalta la capacidad del HUC para abrir sus puertas como espacio de formación, acompañamiento y aprendizaje.

Para la Supersalud, el rol de hospital padrino ha permitido que decenas de profesionales de la salud y equipos directivos de otras instituciones encuentren caminos concretos para mejorar, reordenar y avanzar en sus procesos.