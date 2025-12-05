Salvando Obras avanza con seguimiento integral y articulación con las comunidades

La contralora Gina Gómez resaltó que la estrategia identifica problemas desde el origen y articula el trabajo en territorio para evitar que las obras queden inconclusas. | Foto: Caracol Radio

En el marco de la rendición de cuentas del proyecto Salvando Obras de la Contraloría General de la República, la contralora provincial para la participación ciudadana, Gina Tatiana Gómez, señaló que la iniciativa parte de una fase de planeación en la que se revisan listados de obras inconclusas, denuncias ciudadanas y hallazgos de auditorías que permiten hacer una caracterización para determinar la problemática, los intereses de los actores involucrados y las acciones necesarias para recuperar las obras.

A partir de ese trabajo, asegura que la iniciativa impulsa el seguimiento en territorio mediante visitas, mesas de trabajo y diálogos participativos que facilitan la reactivación de intervenciones. Sin embargo, advirtió que a pesar de los avances persisten retos como las debilidades en la planeación inicial y la baja participación de algunos actores, por lo que la vinculación ciudadana sigue siendo clave para fortalecer el proceso en los territorios.

