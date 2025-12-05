Periodista cartagenero gana el Premio Regional de Periodismo FPS 2025 en la categoría de Prensa
José Ignacio Estupiñan Martínez obtuvo el primer lugar en la categoría Prensa General del VII Premio Regional de Periodismo Francisco de Paula Santander
Se trata de uno de los certámenes que destaca las mejores narrativas sobre territorio, memoria y cultura en el país. El jurado calificó su trabajo como “una pieza que nos recuerda que la verdad sigue siendo valiosa y necesaria”.
El trabajo ganador, titulado “María La Baja le canta a la paz con bullerengue”, fue publicado en el medio digital Voces Que Trascienden. El reportaje narra cómo las cantadoras, maestras y jóvenes de María La Baja han convertido el bullerengue en un lenguaje de resistencia, reconstrucción emocional y afirmación identitaria en un territorio marcado por el conflicto armado. A través de una mirada íntima y profundamente humanizada, Estupiñan revela la fuerza cultural y espiritual de las mujeres que sostienen esta tradición.
En esta edición del premio, también fueron nominados los trabajos “Santa Rosa de Lima: Un viaje al corazón de la tradición y la memoria” y “Nos salvó una mujer vestida de enfermera: Historia de una aparición divina”, ambos publicados en el diario El Universal.