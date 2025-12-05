Periodista cartagenero gana el Premio Regional de Periodismo FPS 2025 en la categoría de Prensa

Se trata de uno de los certámenes que destaca las mejores narrativas sobre territorio, memoria y cultura en el país. El jurado calificó su trabajo como “una pieza que nos recuerda que la verdad sigue siendo valiosa y necesaria”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El trabajo ganador, titulado “María La Baja le canta a la paz con bullerengue”, fue publicado en el medio digital Voces Que Trascienden. El reportaje narra cómo las cantadoras, maestras y jóvenes de María La Baja han convertido el bullerengue en un lenguaje de resistencia, reconstrucción emocional y afirmación identitaria en un territorio marcado por el conflicto armado. A través de una mirada íntima y profundamente humanizada, Estupiñan revela la fuerza cultural y espiritual de las mujeres que sostienen esta tradición.

En esta edición del premio, también fueron nominados los trabajos “Santa Rosa de Lima: Un viaje al corazón de la tradición y la memoria” y “Nos salvó una mujer vestida de enfermera: Historia de una aparición divina”, ambos publicados en el diario El Universal.