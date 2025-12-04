Almirante al que Washington atribuye la orden de “crimen de guerra” en el Caribe negó su responsabilidad

El almirante estadounidense Frank Bradley, a quien el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, le atribuyen la orden del doble ataque a una supuesta “narcolancha” en el Caribe el 2 de septiembre, negó su responsabilidad de este hecho.

El jefe del Comando de Operaciones Especiales de la Armada compareció el jueves, 4 de diciembre, en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares dentro del despliegue ordenado por Trump en aguas internacionales cercanas a Venezuela con el argumento de combatir el narcotráfico.

El senador republicano, Tom Cotton, fue quien compartió la postura del almirante Bradley tras la reunión llevada a cabo en el Congreso estadounidense.

Si bien, Trump y Hegseth atribuyeron a Bradley la orden de este doble ataque, calificado como “crimen de guerra” por legisladores demócratas, han respaldado la ejecución de este hecho bajo el “derecho” de EE. UU. a detener el flujo de drogas hacia el país norteamericano. No obstante, altos funcionarios del Gobierno de Trump no han respondido qué ley permite no dejar supervivientes en un ataque militar en aguas internacionales.

Como muestra de lo anterior, la Casa Blanca envió a su oficial de mayor rango, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine a esta reunión.

Por su parte, Cotton defendió la postura del almirante y dijo que, en su lugar, habría ordenado múltiples ataques.

Legisladores estadounidenses piden explicaciones a la Administración Trump

Legisladores estadounidenses de ambas bancadas pidieron explicaciones a la Administración Trump tras una publicación del Washington Post, que informó de este doble ataque.

El representante demócrata Jim Himes dijo que este hecho es “una de las cosas más inquietantes” que ha presenciado en su vida y aseguró que en el video del segundo ataque se ve a dos personas en situación de peligro que son asesinadas por Estados Unidos.

Preguntado por la prensa el miércoles en la Casa Blanca, Trump dijo que el Pentágono publicará el video del segundo bombardeo, aunque restó importancia a la polémica, tal como ha hecho el secretario Hegseth, quien afirma que no supervisó directamente la operación.

Un funcionario de Defensa explicó a la cadena NBC News que el almirante consideró que los dos supervivientes fueron considerados como objetivos militares legítimos que pudo identificar como “narcoterroristas”.

Los bombardeos a “narcolanchas” en el Caribe

Según cifras confirmadas por el Pentágono, desde el inicio de las operaciones militares en agosto pasado hasta la fecha se han producido un total de 21 ataques contra presuntas lanchas que transportaban drogas, donde han muerto 82 supuestos personas supuestamente vinculadas al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.