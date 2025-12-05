“No respaldaré la irresponsabilidad en el manejo de las relaciones”: Presidente del Congreso a Petro

El congresista insistió en que el Caribe necesita inversiones urgentes para estabilizar el servicio. | Foto: W Radio

El presidente del Congreso, Lidio García, respondió al presidente Gustavo Petro, quien lo cuestionó por “no defender la soberanía nacional”, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes enviara una carta al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia John Mcnamara, pidiéndole respeto por el país, esto luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Colombia podría ser blanco de ataques terrestres por la presunta existencia de plantas de fabricación de cocaína.

Según dijo García desde su cuenta de X, “Colombia es un país soberano y su dignidad se defiende siempre, con firmeza y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza o agravio, venga de donde venga”.

El presidente del Senado mencionó además que bajo la dignidad que ocupa, no respaldará la “irresponsabilidad” en el manejo de las relaciones internacionales del país.

“Como Presidente del Senado de la República nunca respaldaré la irresponsabilidad en el manejo de las relaciones exteriores, la ruptura de los canales diplomáticos ni los trinos incendiarios que, lejos de protegernos, terminan perjudicando los intereses nacionales”.

Explicó también Lidio García que la verdadera defensa de la soberanía no está en la provocación o el desafío, y agregó que es clave la mesura, la diplomacia seria y el sentido de Estado que el mundo en relación con Colombia respeta.

“Porque la verdadera defensa de la soberanía no está en el grito, la provocación o el desafío estéril, sino en la diplomacia seria, la mesura y el sentido de Estado que Colombia merece y el mundo respeta”.