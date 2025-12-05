Gobernación de Bolívar llegó a $80 mil millones invertidos en vías de Cartagena

Con una inversión que supera los $80 mil millones, la Gobernación de Bolívar, a través del programa COMPI y la Secretaría de Infraestructura, avanza en la ejecución del plan de intervención urbana y comunitaria más importante del gobierno de Yamil Arana Padauí, orientado a mejorar la movilidad, fortalecer la infraestructura social y dignificar la vida de los cartageneros.

Es la cifra más alta que haya invertido la Gobernación de Bolívar en Cartagena correspondiente a vías y parques en toda su historia.

Dos líneas de trabajo para transformar Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, enfatizó que la transformación de Cartagena se sostiene en dos pilares estratégicos que avanzan de manera simultánea y complementaria:

“Estamos trabajando con el corazón y con la gente. Por un lado, con el programa COMPI construimos obras de la mano con las Juntas de Acción Comunal y las comunidades, escuchando sus necesidades y transformando su entorno. Y por el otro, la Secretaría de Infraestructura impulsa proyectos de gran envergadura que mejoran la movilidad y preparan a Cartagena para el futuro”.

El mandatario reiteró que estas líneas —participación comunitaria y obras de alto impacto— consolidan un modelo de gestión cercano, eficiente y centrado en las personas.

COMPI: un programa que escucha, une y transforma

COMPI nació como una estrategia para ejecutar obras construidas desde la participación ciudadana. Cada calle pavimentada, cada parque renovado y cada espacio comunitario mejorado surge del diálogo directo con los barrios.

Resultados 2024: obras que cambiaron vidas

El COMPI ejecutó 11 obras por $1.876 millones, logrando:

-787 metros lineales de vías intervenidas

-7.850 m² de espacios comunitarios mejorados

-5 calles nuevas entregadas

-6 obras comunitarias (4 Casas COMPI, 1 cancha/parque y 1 parque)

Los barrios beneficiados fueron Villas de Aranjuez, Ciudadela India Catalina, Rosedal, La Quinta, Villa de Aranjuez – Sector Península y Urbanización Emmanuel.

Resultados 2025: más barrios en transformación

Con corte a noviembre, avanzan 9 obras (5 entregadas y 4 en ejecución) y una inversión de $2.189 millones:

-1.425 metros lineales intervenidos

-800 m² de equipamientos comunitarios

-8 vías mejoradas

-1 cancha/parque en ejecución

Los sectores impactados incluyen María Cano, Omaira Sánchez, La María, Villas de Aranjuez, 9 de Abril, 1 de Noviembre y Rosedal.

Proyección 2026: un año de expansión

Para 2026 se proyectan 13 nuevas obras con una inversión de $3.647 millones:

En Cartagena

-1.943 metros lineales de vías en Zaragocilla, El Educador, San Pedro Mártir, Pozón, La Quinta, Boston y San Fernando.

-1.380 m² para canchas en Arroyo de Las Canoas y Corazón de Jesús (Pozón).

En los corregimientos

-Mejoramiento de accesos en Pasacaballos, Bocachica y Tierra Bomba.

-Nuevos equipamientos comunitarios en Barú, La Boquilla e Isla Fuerte.

Así va la pavimentación para de la Secretaría de Infraestructura

De manera paralela, la Gobernación lidera un plan estratégico de pavimentación que impactará a miles de habitantes en 47 tramos viales distribuidos en más de 20 barrios, entre ellos Bruselas, Siete de Agosto, San Francisco, Las Brisas, Fredonia, Nueva Pasadena, Chapacuá, La Boquilla, Las Delicias, La Quinta, La María, El Líbano, La Magdalena, Olaya Herrera, Blas de Lezo, San José de los Campanos, Pasacaballos, Nelson Mandela, San Pedro Mártir y 20 de Julio.

Las obras incluyen:

-Rehabilitación de carpeta asfáltica

-Adecuación de drenajes

Perfilería vial

-Señalización preventiva y reglamentaria

Inversión total del plan vial:

$62.980.732.331

Retos compartidos

Entre los principales desafíos se encuentran:

-Gestión predial en zonas sin títulos formalizados

-Articulación con Aguas de Cartagena y Afinia para renovación de redes

-Necesidad de intervenciones adicionales en algunos escenarios comunitarios

La Gobernación reafirma que estos retos se enfrentan mediante diálogo constante, articulación institucional y corresponsabilidad con la comunidad.

Un Gobierno que pone a las personas en el centro

Para la Gobernación de Bolívar, las obras no se miden solo en cemento: se miden en esperanza, dignidad y bienestar para la gente.

COMPI y la Secretaría de Infraestructura seguirán trabajando unidos para llevar desarrollo a los barrios y corregimientos de Cartagena, para que cada obra se traduzca en mejor calidad de vida para las familias.