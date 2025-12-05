Fiscalía lideró encuentro en Cartagena para alertar sobre Delitos contra la Administración Pública

La Seccional Bolívar de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, lideró la actividad denominada “La Fiscalía al servicio de la justicia: lucha contra la corrupción en favor de instituciones educativas con enfoque restaurativo”.

Esta iniciativa surgió ante la necesidad de socializar los avances y resultados que se han obtenido en la investigación y judicialización de hechos de corrupción que han afectado el sector educativo y que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Unidad de Delitos contra la Administración Pública socializó con más de 120 asistentes, los pilares del direccionamiento estratégico de la Fiscalía General de la Nación.

Los participantes conocieron el proceso de construcción del fortalecimiento de la ruta especial de atención con la comunidad educativa; mediante la identificación de víctimas, la atención humanista, el enfoque restaurativo; así como, acciones preventivas que impidan la repetición de hechos delictuales, y mecanismo de consolidación a través de la cultura de la legalidad.

La Unidad de Justicia Restaurativa del nivel central amplió los conceptos de esta metodología de gestión de conflictos, su marco jurídico, las funciones y el alcance. De este evento participaron estudiantes, docentes, rectores y padres de familia, quienes opinaron sobre corrupción.

Esta actividad se realizó con el apoyo de la Universidad Libre de Cartagena y con el de la Caja de Compensación Comfenalco.