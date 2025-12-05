Familiares de colombianos detenidos en Venezuela protestan en la frontera

Protesta en el puente Simón Bolívar por colombianos presos en Venezuela. Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta

Los familiares del grupo de colombianos que aun continúan detenidos en Venezuela cumplen su segundo día de manifestación en los pasos binacionales reclamando su libertad.

Jhoan Giraldo vocero de este grupo dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos reclamando la libertad de ellos, no es justo lo que ha hecho el gobierno venezolano acusarlos de delitos que no cometieron”.

Explicó que “en medio de las dificultades que tienen ellos por el sistema judicial, no tienen abogado de oficio, no sabemos de audiencias y de situaciones judiciales que les endilgan sin ninguna prueba”.

El familiar llamó la atención de la cancillería colombiana, y pidió acompañamiento y respaldo para pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que los deje en libertad.

Recientemente dieciocho de ellos fueron liberados por el gobierno del país vecino y el recuentro con sus seres queridos se produjo en el puente Tienditas.

En la actualidad veintiocho nacionales siguen aún en Venezuela privados de la libertad.