En Cartagena TransCaribe se refirió a protesta de operadores: ¿Qué dijo?

Algunos operadores adscritos al operador dos del SITM, ejerciendo su derecho a la protesta, han decidido parar sus labores, alegando que la empresa contratista CCSI está retrasada con sus pagos.

Para tener contexto, la porción dos del sistema, conocida como TransCaribe Operador, es operada por la empresa privada CCSI, a través de un contrato con TransCaribe para la prestación de este servicio.

La situación provocó afectaciones en rutas como C017, C018, X105 y C001, para la cual se implementaron algunas medidas de contingencia.

La Gerencia de TransCaribe adelantó diálogos con las directivas de la empresa privada CCSI, contratista que opera la porción dos del sistema, para poder solucionar esta situación en el menor tiempo posible.

Asimismo, la gerente de TransCaribe se reunió con los operadores que mantienen la protesta en el patio dos.