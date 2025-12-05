Dos ciudades de latinoamérica se están convirtiendo en el destino predilecto de los colombianos

Imagen de referencia a viaje a Europa con nuevo requisito EES/ Getty Images

ECONOM

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron que entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 se espera la movilización de 7,4 millones de pasajeros en los aeropuertos del país, una cifra que convierte este periodo en una de las temporadas aéreas más altas y exigentes de los últimos años.

Según proyecciones oficiales, solo en el puente festivo de velitas se moverán 957.736 viajeros, de los cuales 613.773 corresponden a vuelos nacionales y 343.963 a internacionales.

El Gobierno informó que fueron fortalecidos los planes de coordinación con aeropuertos, aerolíneas, Migración Colombia y el sistema de control de tráfico aéreo para atender picos que podrían superar los 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales por día.

“Entramos a una temporada histórica. Nuestra prioridad es la seguridad aérea, el servicio al pasajero y la información clara”, señaló la ministra, Mafe Rojas.

Destinos favoritos

Las rutas con mayor demanda a nivel nacional serán San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia.

En el ámbito internacional, se destacan destinos como Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile.

Además, hay un aumento sostenido de viajeros hacia Buenos Aires y São Paulo en la última semana de diciembre. Estas dos ciudades se están convirtiendo en el destino predilecto de los viajeros.

Recomendaciones a los pasajeros

Las autoridades hicieron un llamado a llegar con anticipación: 2 horas para vuelos nacionales y 3 horas para internacionales ára verificar el estado del vuelo, revisar documentos y evitar objetos prohibidos en el equipaje.

También insistieron en consultar únicamente canales oficiales para evitar desinformación.

El director encargado de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, afirmó que el objetivo es garantizar operaciones “fluidas, seguras y con la menor cantidad de afectaciones posibles”.

Seguridad vial en carreteras

De forma paralela, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) activaron la campaña “Decide bien, porque la vida es primero”, enfocada en prevenir siniestros en carretera mediante decisiones responsables como no exceder la velocidad, evitar la conducción bajo efectos del alcohol y revisar el vehículo antes de viajar.