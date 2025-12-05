Cayó en Cartagena ‘Eduardito Cadena’ por presunto robo a turista francés

En desarrollo de planes contra el hurto, enmarcados en la estrategia de fin de año “Una Navidad con Propósito”, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes había despojado de una cadena de oro a un ciudadano de nacionalidad Francesa, en la calle de la Media Luna del barrio Getsemaní.

De acuerdo al relato de la víctima, y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, donde se da inicio a una persecución y capturar a alias ‘Eduardito Cadena’, de 19 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una prenda de oro.

El procedimiento se presentó en el barrio Getsemaní de esta capital, y que permitió cuadras más adelante cerrar el cerco a “Eduardito Cadena”, donde fue señalado por la víctima, encontrándole la cadena de oro hurtada avaluada en más de $3.000.000 millones de pesos, quien agradeció a la Policía Nacional por la oportuna reacción.

El capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 842 personas por el delito de hurto, incautando 659 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.