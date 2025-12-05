Ataque sicarial en Cartagena: hombre murió ultimado en Playa Blanca

En Playa Blanca, zona insular de Cartagena, se presentó el homicidio de OSCAR IVÁN DE ÁVILA BARRIOS, quien tenía 65 años de edad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo a información obtenida en el lugar de los hechos, el hoy occiso se encontraba en un establecimiento, se acerca un particular quien segundos después desenfunda un arma de fuego y atenta contra su humanidad provocando su deceso.

A la víctima le figura una anotación por violencia intrafamiliar del año 2022. La inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Por el suceso no hay capturas.