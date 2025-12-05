Afinia suspenderá servicio en algunos municipios bolivarenses por labores de mantenimiento

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 9 al 14 de diciembre, se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones diversos municipios de Bolívar y Magdalena.

Las labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

MARTES, 09 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Carrera 17 Con Calle 15, Sector La Plaza.

Circuito Bayunca 3 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Pontezuela.

Circuito Bayunca 3 de 8:11 a. m. a 8:41 a. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Punta Canoa. Sectores: Desde La Carrera 3 Hasta La Carrera 10 Con Calle 1 Hasta La Calle 6, Calle Principal, Finca Para Siempre Jairo Morales.

Circuito Bayunca 3 de 8:11 a. m. a 4:11 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Punta Canoa Kilómetro 6 de la vía al Mar.

Circuito Bayunca 3 de 3:41 p. m. a 4:11 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Punta Canoa. Sectores: Desde La Carrera 3 Hasta La Carrera 10 Con Calle 1 Hasta La Calle 6, Calle Principal, Finca Para Siempre Jairo Morales.

Circuito Bosque 8 de 8:50 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 40 Con Calle 31ª, Sector: Barrio Amberes.

Circuito Candelaria 1 de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Calle 1 Con Carrera 96c, Sector: Barrio San Fernando.

Circuito San Francisco (Magangué) de 7:36 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: Sector: Villas de Mompox., vía Mompox - Talaigua Nuevo.

Circuito Nueva Cospique 2 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 56c Con Calle 2c, Sector: Villa Barraza.

Circuito Pinillos de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Pinillos: Zona Rural De Pinillos: Santa Rosa, Armenia, Santo Domingo.

Circuito San Estanislao 2 de 6:15 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Repelón (Atlántico): Carrera 6a Con Calle 5. Sector: Barrio Los Almendros, Corregimiento Villa Rosa.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:40 a. m. a 5:18 p. m. Se interrumpirá el servicio en Barrios De San Juan Nepomuceno: La Mochila, Carrera 12 Desde Calle 14 Hasta Calle 19 Sector Barrio Arriba.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona Urbana Cicuco. Zonas Rurales: Caño Hondo, Punta De Cartagena.

MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Sector: Barrio Sitio Nuevo Y Carrera 12a Con Calle 19 Barrio San José.

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: Carrera 17 Con Calle 18. Sector: Barrio San Luis.

Circuito Bayunca 2 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: Desde La Carrera 16a Hasta La Carrera 17 Con Calles 20 Y 21. Sector: Barrio San José.

Circuito Chambacú 11 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: vía A La Bocana, Sector: Anillo Vial Cielo Mar.

Circuito Chambacú 2 de 7:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 17 Con Calle 35a. Sector: urbanización La Española.

Circuito Chambacú 2 de 7:40 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 17 Con Calle 35. Sector: urbanización La Española.

Circuito Chambacú 6 de 9:30 a. m. a 10:00 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Zona Urbana De Cartagena: Conjunto Residencial Santo Domingo Bloque 1, Calle Gastelbondo, Calle de Artillería.

Circuito Chambacú 6 de 9:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Conjunto Residencial Santo Domingo Bloque 2.

Circuito El Carmen 3 de 7:20 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Carrera 40 Con Calle 27, Sector: Barrio Pueblo Nuevo.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: Cascajal.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Maria La Baja, San Onofre: Zona Rural de San Onofre: Sabanas de Mucacal, Palo Alto. Zona Rural De Maria La Baja: Pueblo Nuevo, vía A Retiro Nuevo.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:20 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: Carrera 5 Con Calle 10. Sector: Barrio 16 De Julio.

Circuito Villa Estrella 2 de 6:30 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 86 Con Transversal 57, Sector: El Pozón.

Circuito Zaragocilla 9 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 60 Con Calles 31a Hasta La Calle 31b 1. Sector: Barrio Chiquinquirá.

JUEVES, 11 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Santa Catalina: Carrera 16 Con Calle 13: Barrio 20 de Julio.

Circuito Chambacú 7 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 5 Con Calle 38, Sector: Despachos Judiciales de Cartagena Cuartel del Fijo.

Circuito El Carmen 1 de 7:40 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar, Sectores: Barrio San Rafael, Finca: San Rafael, Finca, Avícola La Palmera, Finca La Andrés, Represa Uchi Martelo, Finca La India, Sectores Vía Zambrano El Carmen Km 25 y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 3 de 7:30 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Carrera 40 Con Diagonal 29ª, Barrio Los Mangos.

Circuito Gambote 4 de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona rural de Mahates: Mandinga, Malagana, Gamero, Evitar. Zona rural de san juan Nepomuceno: San Cayetano.

Circuito Magangué 4 de 9:15 a. m. a 2:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Magangué: Yatí. Sector: Batallón Fluvial De Infantería de Marina N°17.

Circuito Mompox 5 de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: Janeiro, El Horno, Angostura.

Circuito San Estanislao 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: Carrera 21 Con Calle 34: Barrio Barranquillita.

VIERNES, 12 DE DICIEMBRE

Circuito Bayunca 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Villanueva: Calle 20 Con Carrera 15a del Barrio El Caño.

Circuito El Carmen 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar, Barrios: Las Ubas, El Prado, 7 de Agosto.

Circuito Marialabaja 2 de 8:00 a. m. a 3:30 p. m. Se interrumpirá el servicio en Maria La Baja: San Antonio, Labarces, Nanguma, Boca Cerrada, Flamenco, El Níspero, Corea, vía de Retiro Nuevo a Flamenco.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Zona Rural De San Fernando, Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, El Porvenir, El Palmar, Santa Rosa, Guataca, Menchiquejo, Punta de Hornos. Zona urbana y rural de Margarita, Corregimientos: Los Mangos, Corocito, Mamoncito, El Barranco, Guataquita, Botón De Leiva, Causado, Sandoval, Los Trapiches, Chilloa, Zafiro, Doña Juana, Cantera. Zona rural de Guamal (Magdalena), Corregimientos: Murillo, Puerto Rangel, Pampan, San Antonio.

Circuito San Estanislao 2 de 6:38 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en San Estanislao: Desde La Carrera 42 Hasta La Carrera 45 Con Calle 31: urbanización Villa Valentina.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Repelón, Atlántico: Carrera 8 Con Calle 9: Barrio La Sonrisa, Corregimiento Villa Rosa. Circuito Zaragocilla 4 de 6:20 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 48 Entre Diagonal 29c Y Diagonal 29d, Barrio Nuevo Bosque.

SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE

Circuito Calamar 2 de 8:45 a. m. a 5:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Arroyohondo: Carrera 6 Con Calle 6. Sector: Iglesia Principal.

Circuito Calamar 2 de 9:00 a. m. a 5:10 p. m. Se interrumpirá el servicio en Calamar: Corregimiento Hato Viejo Sectores: De La Iglesia, Calle 5 Con Lote26, Calle 5 Con Carrera 12, Calle 9 Con Carrera 12, Calle 15 Con Carrera 11, Tienda La Buena Fe, Calle 11 Con Carrera 12, Carrera 13 Con Calle 5, Calle 5 Con Carrera 12, Calle 9 Con Carrera 12.

Circuito El Carmen 2 de 7:00 a. m. a 5:20 p. m. Se interrumpirá el servicio en El Carmen de Bolívar: Carrera 60 Con Calle 18: Barrio Las Delicias.

Circuito Mompox 5 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Mompox: Zonas Rurales: Palomar, Santa Teresa, Guinea, Bermejal.

Circuito Ternera 4 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Carrera 81b Con Calle 10a: Barrio La Florida.

Circuito Zaragocilla 4 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Diagonal 29d Entre Transversal 45y Transversal 46, Transversal 46 Entre Diagonal 29d Y Diagonal 29i, Barrio Nuevo Bosque.

DOMINGO, 14 DE DICIEMBRE

Circuitos Banco I, Banco II, Banco III, Banco IV (Magdalena), Sur de Bolívar de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio zona rural y urbana del Municipio del Banco (Magdalena) y El Peñón.

Línea 573 de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en zona urbana y rural de los municipios Altos del Rosario, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Tiquisio, Guamal, (Magdalena). Zona urbana del municipio de San Martín de Loba y los Corregimientos: San Antonio, La Pacha, El Rubio, El Sudan, Colorado, Puerto Rico, Tiquisio Nuevo, Puerto Coca, Chimi, Buenos Aires, La Victoria, La Unión, La Rufina, Minas de Santa Cruz, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, San Isidro, Juana Sánchez, Felipe Eduardo, Los Negritos, Tamalamequito, San Roque, Bellavista, Sitio Nuevo, Carretero, Guaymaral, Hatoviejo, La Ceiba, La Puntica, Los Andes, Playas Blancas, Salvadora, Pedregosa, Ricaurte, Urquijo.

Línea 595 de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Se interrumpirá en zona urbana y rural de los municipios: Tamalameque, Pailitas, Regidor, Rio Viejo, Arenal Del Sur, Morales Y Los Corregimientos: Mata de Caña, Antequera, Puerto Boca, Las Brisas, Pasa corriendo, Pueblo Nuevo, La Paz, Riviera, El Burro, La Floresta, Palestina, Palestina La Nueva, Santa Teresa, San Antonio, Norosi, Buenavista, Boca De La Honda.

Circuito Ternera 2 de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Turbaco: Carrera 4 Con Calle 9: urbanización La Montaña.

Circuito Villa Estrella 2 de 6:10 a. m. a 6:00 p. m. Se interrumpirá el servicio en Cartagena: Transversal 56 Entre Carrera 86 Y Carrera 81, Barrio El Pozón.