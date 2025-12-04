Vuelve la fiesta del fútbol menor: se lanzó el XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias

Como cada diciembre, regresa la fiesta internacional del fútbol menor. Del 8 al 13 de diciembre, se disputará la edición XI del Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias, evento que cuenta con el respaldo de Comfenalco, IDER y la Liga de Fútbol de Bolívar, y que tendrá en acción a más de veinte equipos de Colombia y el mundo, en cinco categorías.

Este miércoles se lanzó en el restaurante La Tinaja la versión 2025 del ya tradicional campeonato, con la presencia de entrenadores de los equipos participantes, tanto presencialmente, como vía videollamada.

River Plate de Argentina, por sexta ocasión, participará como uno de los invitados internacionales del certamen. En la edición 2024, los argentinos se llevaron el título en la categoría sub-17.

“Trataremos de hacer un buen papel como siempre, River es competitivo en todos lados, y estaremos a la altura del Mundialito. Queremos que los chicos nuestros aprendan lo que es competir en el exterior. El Mundialito es un espacio ideal para hacerlo, la ciudad y la gente siempre nos reciben con cariño cada vez que vamos”, manifestó desde Buenos Aires el entrenador del equipo millonario, Ramón Orlando Gómez, campeón como jugador con River Plate del fútbol argentino en 1975, y recordado goleador en Colombia con el Deportes Tolima y el Cristal Caldas.

Junto a River Plate, la participación internacional estará a cargo de equipos de Venezuela y de Curazao, país que por primera vez clasificó a una Copa del Mundo.

“Queremos que nuestros niños aprendan a competir a nivel internacional. Esta es una muy buena oportunidad para nuestros jugadores, para nuestras promesas. Queremos que consigan más experiencia, y vamos a competir siempre con la meta de que los niños aprendan”, apuntó Andruw Stokkel, del equipo Train Like Pro, que representará a Curazao en el Mundialito.

El XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias no solo busca la integración deportiva y recreativa de niños y jóvenes, sino ser parte fundamental de los esfuerzos por convertir a Cartagena en un referente del turismo deportivo.

“Desde el IDER celebramos que el Mundialito siga consolidándose como una vitrina deportiva para Cartagena y como un espacio donde nuestros niños pueden crecer, competir y soñar. Esta edición también refleja el compromiso que hemos tenido en mejorar y disponer de escenarios deportivos de calidad, y nos alegra que nuestras escuelas de iniciación y formación del IDER, hagan parte de esta fiesta que impulsa el talento local y une a la comunidad futbolera”, mencionó Campo Elías Therán Humanez, director del IDER.

En competencia estarán clubes de Colombia como Fortaleza FC (divisiones menores del equipo profesional de Bogotá), Atlas de Nariño, Nueva Generación Boyacá Real, Águilas Doradas, entre otros clubes. Por La Heroica, competirán la Selección Bolívar, las escuelas del IDER, Comfenalco, Cartagena FC, Academia Bolivarense, Deportivo Carlos, y Club Deportivo Jhony Cano.

“Espero que los chicos se diviertan, darnos a conocer nacional e internacionalmente y competir. Dios quiera que lleguemos a la final, porque para eso es que uno juega un campeonato. Queremos ser campeones desde niños, para que la mente se acostumbre a que seamos campeones siempre”, manifestó Jhony Cano, el tercer goleador histórico de Real Cartagena, y entrenador de su propio club.

Los partidos se jugarán desde el lunes 8 de diciembre, entre 7:00 a.m. y 10:00 p.m, en el estadio de fútbol de San Fernando, el complejo deportivo de Los Calamares, y el polideportivo de Comfenalco en Zaragocilla. Las finales se disputarán el sábado 13 de diciembre.

“La invitación es a la afición cartagenera para que vaya y disfrute de manera gratuita del fútbol menor, niños de ocho a diecisiete años, de diferentes países, de diferentes partes de Colombia, y de nuestros equipos locales, en esta fiesta deportiva que llega a su versión número 11”, apuntó Roberto Saer, director del torneo.

El XI Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias cuenta con el respaldo de Comfenalco, IDER, la Liga de Fútbol de Bolívar, Forz, Health Car, Restaurante La Tinaja, Hotel Zalmedina, Hotel Océano, Aeromexico y Cellux.