Vaqueros se desquitaron de Tigres

La novena cartagenera no pudo ligar oportunamente en su ofensiva y perdió ante Vaqueros de Montería 6 carreras a 3, en la quinta programación de la Liga Profesional de Beisbol.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El lanzador derecho Alberto Vega permitió 5 carreras y la puntilla cordobesa fue en la alta de la novena ante lanzamientos de Deivy Méndez. Ganó en el montículo de Vaqueros Jorge Herrera.

Los Tigres de Cartagena seguirán en su feudo, el estadio 11 de Noviembre Abel Leal cuando reciban este viernes 5 de diciembre a los Toros de Sincelejo, con la consigna de cosechar victorias que lo nivelen en el standing.

La entrada al parque de pelota novembrino es totalmente gratis, invitación de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto Distrital de Deportes IDER.