UNGRD finalizó obras de emergencia en ‘Caregato’, sur de Bolívar

Tras varios meses de labores y bajo financiación de la UNGRD, se terminó la obra de emergencia en el Canal de La Esperanza, ampliando la capacidad hídrica de La Mojana. Se reforzaron los jarillones en Nuevo México y Guaranda para mitigar inundaciones.

En Providencia se alcanzó un 87 % de avance en el retiro de escombros acumulados tras la reconstrucción posterior al huracán Iota. La extracción finalizará el 15 de diciembre.

En Córdoba se instalaron dos puentes modulares en Tierra Alta, beneficiando a 49.200 personas, además se hicieron inversiones en maquinaria amarilla para el departamento y en el municipio de Ciénaga de oro.

Así mismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la compra de un Buque de Apoyo Logístico para atender emergencias en el país, una plataforma humanitaria que fortalecerá las operaciones marítimas en el Caribe y el Pacífico.

La embarcación, capaz de transportar 590 toneladas de carga, potabilizar agua y llegar con autonomía a territorios insulares y costeros como San Andrés y Providencia, se convierte en la nueva apuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD) para responder a emergencias con mayor autonomía, rapidez y capacidad operativa.

Durante la audiencia pública, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, presentó un balance marcado por nuevas capacidades operativas, obras en territorio y recursos recuperados del escándalo de corrupción.

Carrillo reveló que, en las últimas horas, la Fiscalía reintegró a las cuentas de la UNGRD los primeros $7.722 millones devueltos por los responsables del escándalo de los carrotanques, en el marco del proceso penal. En desarrollo de los preacuerdos, el ente acusador aseguró los dineros y un juez reconoció la titularidad de esos recursos a favor de la entidad.

Estos recursos serán reinvertidos en La Guajira. Asimismo, la UNGRD destacó la puesta en operación de los 80 carrotanques en 22 departamentos y la entrega de 49 millones de litros de agua potable a más de dos millones de personas.

En materia administrativa, se reportaron 633 fallos favorables con impacto superior a $1,15 billones y la operación de PagApp, un sistema que elimina intermediarios y mejora la trazabilidad en los pagos.

Región Andina

En Cundinamarca avanza la reconstrucción de Paratebueno y Medina tras el sismo del 8 de junio. Ya se definieron los diseños de las viviendas. Se construirán 368 viviendas y se implementarán este mes comedores populares de emergencia. En Cúcuta, 66 familias firmaron las escrituras de sus nuevos apartamentos. Los beneficiarios son damnificados de la avenida torrencial del 2020 que afectó el barrio 23 de Enero.

Región Pacífica

Al Chocó se destinaron más de 113 mil millones, 30 mil millones para el plan de reasentamiento del departamento, se entregó asistencia humanitaria, se financiaron obras de mitigación de inundación y se acompañó técnicamente a los municipios.

En Guapi, Cauca, inició la construcción de la nueva estación de bomberos. Región Amazonía En Guainía se desarrolló una histórica operación humanitaria con entrega de kits e insumos básicos. Además de maquinaria amarilla.

En Putumayo avanza la construcción de la plaza de mercado en Mocoa y las obras de alistamiento en el predio Sauces II para empezar la construcción de las primeras 400 viviendas en enero. www.gestiondelriesgo.gov.co Región Orinoquía En Vichada se entregó maquinaria amarilla para recuperar vías rurales.

En Puerto Carreño ya registran un 87% las obras del Centro Municipal de Gestión del Riesgo. La Rendición de Cuentas 2025 evidenció nuevas capacidades, inversiones regionales y acciones humanitarias que fortalecen la gestión del riesgo y amplían la capacidad de respuesta del país.