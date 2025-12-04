Sicario asesinó un hombre natural de Medellín en una playa de Cartagena

Se presentó el homicidio del señor Andrés Bedoya Betancourt, de 31 años de edad, natural de la ciudad de Medellín.

En el lugar de los hechos, se logró conocer que el hoy occiso se encontraba en vía pública a la altura de la playa, se acerca una persona que desenfunda un arma de fuego y le causa las lesiones, posteriormente emprende la huida.

A la víctima le figuran 11 anotaciones judiciales:

- 06 por hurto calificado, entre los años 2015, 2019, 2021 y 2025.

- ⁠02 por amenazas contra defensores de Derechos Humanos y servidores públicos del año 2019.

- ⁠01 por concierto para delinquir, año 2025.

- ⁠01 por fuga de presos en el 2023.

- ⁠01 por lesiones personales del año 2018.

La inspección técnica a cadáver la realizaron funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal