Sal limón picante para michelar: nuevo producto llega a los mercados del país

Pedir las bebidas “micheladas” o “cheladas” ya se ha vuelto muy común en Colombia. De ahí que las marcas Bretaña, bebida a base de gas, y Refisal, referente de sales, se unieran para crear un producto que responda a esta experiencia.

De esa colaboración nació una sal especial perfecta para combinar con una Bretaña michelada.

“Al unirnos con Refisal demostramos una vez más que el efecto Bretaña está en mezclas sorprendentes, que realzan el sabor e invitan a las personas a disfrutar experiencias sofisticadas y auténticas”, afirmó Lina María Ocampo, vicepresidente de Mercadeo de Postobón.

En esta edición la sal de color negro, un atributo estético inspirado en la identidad visual de Bretaña, combina los sabores cítricos del limón y la intensidad del picante.

Esta es la primera vez que Refisal desarrolla una sal negra con este tipo de sabor.

“El desarrollo de la sal negra sabor limón picante no solo atiende la demanda de sabores más atrevidos y experiencias sensoriales, sino que nos abre oportunidades de negocio al asociarnos con la calidad y las burbujas únicas de Bretaña”, indicó Santiago Rivas, vicepresidente de Consumo Masivo de Brinsa.

Este nuevo producto responde también al informe de Tendencias Mundiales de Sabores 2025 de Innova Market Insights, en el que se identifica el interés por combinaciones aventureras y arriesgadas como la tercera tendencia más predominante del año.

La edición especial de Bretaña x Refisal: Sal Limón Picante para michelar, ya está disponible por tiempo limitado, en las principales tiendas y supermercados de cadena del país como Éxito, Carulla, Jumbo, Olímpica y Makro, entre otros.