Ruta del Cuidado estará en Huellas de Alberto Uribe con servicios gratuitos

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa ampliando el alcance del Sistema Distrital del Cuidado, una estrategia que reconoce y visibiliza el rol fundamental de las personas cuidadoras en el desarrollo social del Distrito.

Este próximo martes 9 de diciembre, la Ruta del Cuidado llegará al barrio Huellas de Alberto Uribe, en la Capilla del parque principal, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m., donde las personas cuidadoras del sector y sus alrededores podrán acceder a una amplia oferta de servicios diseñada para fortalecer su bienestar y brindarles apoyo integral.

Una oferta pensada para quienes cuidan

La jornada incluirá atención integral y asistencia legal a través de consultorios jurídicos y comisarías de familia; cursos de formación para el desarrollo de capacidades; actividades de bienestar, recreación y atención psicológica; oportunidades laborales y de emprendimiento; y talleres de prevención enfocados en la transformación cultural del cuidado.

“Estos servicios fueron diseñados pensando en las realidades de las personas cuidadoras. Son espacios que buscan fortalecer su bienestar, acompañarlas y reconocer la labor tan valiosa que realizan cada día”, afirmó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

El pasado 27 de noviembre, la Ruta del Cuidado también llegó al barrio El Pozón con el apoyo de más de 20 instituciones aliadas que llevaron su oferta a la comunidad. “Estoy muy satisfecha con estos espacios que nos brindan para aprender sobre el cuidado de personas con discapacidad. Nos orientan, nos acompañan y nos ayudan a entender mejor cómo actuar al momento de brindar atención”, señaló una beneficiaria de la jornada en El Pozón.

Estas jornadas son posibles gracias al compromiso de entidades como la Universidad del Sinú, Aguas de Cartagena, ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Corvivienda, Colpensiones, Ministerio de Salud, Secretaría de Educación, DADIS, IDER, Transcaribe, Comisarías de Familia, entre otras, que aportan su oferta para fortalecer la economía del cuidado en la ciudad

“Gracias al apoyo de nuestros aliados podemos llegar a más territorios con formación, bienestar, acompañamiento emocional y oportunidades para mejorar la calidad de vida de quienes cuidan. Este trabajo conjunto nos permite avanzar hacia una Cartagena que escucha, reconoce y respalda a su población cuidadora”, puntualizó Johanna Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer y Equidad de Género.

La Ruta del Cuidado hace parte del Sistema Distrital del Cuidado, una apuesta que impulsa el reconocimiento del trabajo de las personas cuidadoras, promueve el trabajo compartido en las tareas del cuidado y fortalece el acceso a oportunidades que mejoren su bienestar y participación en la vida comunitaria.