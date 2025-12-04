Registro nacional de infieles Colombia: Consecuencias legales de agregar datos al Excel o compartir link

En los últimos días, un polémico documento compartido a través de redes sociales se viralizó rápidamente en varios países latinoamericanos. En él, tanto hombres como mujeres denunciaban presuntos casos de infidelidad, agregando datos personales como nombre, edad, ciudad o municipio e incluso usuario de redes sociales.

La lista, que comenzó como una tendencia en Perú, generó una fuerte controversia debido al nivel de exposición pública que implicaba.

El archivo, difundido inicialmente el 2 de noviembre, fue compartido en múltiples plataformas y, en algunos casos, incluía fotografías de los supuestos implicados, lo que incrementó aún más la discusión alrededor de la privacidad y la ética digital.

Aunque el documento fue retirado de la mayoría de plataformas, la dinámica de denuncia continuó mediante videos y publicaciones en TikTok e Instagram, donde diferentes usuarios replicaron y comentaron el contenido.

Le puede interesar: ¡Tenga cuidado! hackers pueden engañar a ChatGPT para que robe sus datos personales sin que lo note

Lista de infieles en Colombia: ¿qué consecuencias legales tiene compartirla?

La aparición de este archivo, conocido por algunos internautas como RNI (Registro Nacional de Infieles), encendió alertas entre expertos en derecho digital. El principal motivo: la masiva difusión de datos personales sin autorización, una práctica que acarrea riesgos legales tanto para quien publica como para quien replica la información.

La abogada Laura Mateur, a través de su cuenta de TikTok, explicó que este tipo de formularios o listas pueden constituir una vulneración grave del derecho a la intimidad, al incluir datos delicados como:

Orientación sexual

Fotografías

Información íntima o sensible

Enlaces a perfiles de redes sociales

Le recomendamos: Cierre de bancos en diciembre 2025: Fechas de suspensión de servicios por temporada de navidad

Exposición de datos personales: una posible investigación de la SIC

De acuerdo con la experta, la publicación de datos privados sin consentimiento podría derivar en una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad que en Colombia se encarga de garantizar el adecuado tratamiento de datos personales.

La SIC puede abrir procesos administrativos, imponer sanciones económicas o exigir la eliminación inmediata del contenido publicado.

Esto se enmarca en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012), que establece que ninguna información privada puede ser divulgada sin autorización expresa del titular, especialmente si se trata de datos sensibles.

Afectación al buen nombre: posibles implicaciones penales

La abogada también advirtió que la difusión de este tipo de listas podría tener consecuencias en el ámbito penal. La publicación de información que afecte la honra, reputación o buen nombre de una persona puede considerarse un delito, especialmente si los datos difundidos son falsos o no han sido verificados.

El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia establece que: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”.

Esto implica que cualquier contenido difundido en redes sociales que vulnera estos derechos puede dar lugar a demandas, denuncias o procesos judiciales.

Aunque la viralización del “Registro de Infieles” pueda parecer, para algunos, una dinámica de entretenimiento o desahogo emocional, en realidad se trata de un asunto serio que involucra privacidad, derechos fundamentales y posibles sanciones legales.

Compartir o replicar este tipo de contenido no solo pone en riesgo a quienes aparecen en la lista, sino también a quienes participan en su difusión. En un entorno digital cada vez más expuesto, la responsabilidad y el respeto por la intimidad ajena son fundamentales.