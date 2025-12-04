Registraduría habilita inscripción virtual para elecciones a Congreso de 2026: ¿Cómo acceder?

Colombia

Previo al cierre de inscripción de candidatos al Congreso para las elecciones de 2026, la Registraduría habilitó su página web para que los partidos y movimientos políticos adelanten el proceso.

Según informaron desde la organización electoral la inscripción puede realizarse tanto en su página www.registraduria.gov.co, como en las sedes departamentales de la Registraduría, en el punto especial de Corferias que está disponible en Bogotá y en embajadas o consulados para el caso de la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes.

“Para adelantar este trámite, la Registraduría Nacional dispone de una plataforma virtual en su página web: www.registraduria.gov.co. Asimismo, están habilitadas las delegaciones departamentales, Corferias en Bogotá y las embajadas o consulados, para el caso de la circunscripción internacional de la Cámara de Representantes”.

Estos son los horarios de atención:

Indicaron además que las delegaciones departamentales prestarán servicio de inscripción desde hoy jueves 4 hasta el próximo domingo 7 de diciembre en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El lunes 8 diciembre, último día de inscripción, el horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

“Las delegaciones departamentales, encargadas de recibir las inscripciones de candidaturas al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena) y a la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente y CITREP), prestarán servicio del jueves 4 al domingo 7 de diciembre de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y el lunes festivo de 8:00 a. m. a 6:00 p. m”.

La Registraduría hizo además un llamado a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, coaliciones, promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes a que “no dejen para última hora la inscripción de sus candidatos a las elecciones de Congreso de 2026”.

Agregaron que al realizar oportunamente sus inscripciones, contribuyen a “la organización de un proceso electoral más íntegro y eficiente”.