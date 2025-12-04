Rebeldía liberal lanza su sector político en Bogotá y anuncia respaldo a Roy Barreras

En Corferias se realizó este miércoles el lanzamiento de un nuevo sector político que se autodenomina la rebeldía liberal, integrado por excongresistas, exalcaldes, exgobernadores y otras figuras tradicionales del liberalismo, entre ellas el expresidente Ernesto Samper.

El grupo presentó oficialmente su plataforma con el propósito de articular liderazgos liberales de distintas regiones del país, promover una agenda de reformas y sumarse a la propuesta del Frente Amplio.

Durante el encuentro, los voceros señalaron que buscan impulsar una corriente liberal que respalde los cambios sociales y económicos en discusión y que tenga presencia en el debate político nacional. También anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial de Roy Barreras.

“Estamos reuniendo a distintos líderes de todo el país… la idea es proponer la llegada de ese liberalismo al Frente Amplio y comprometernos a defender una agenda de cambio”, señalo Gustavo García, cabeza de lista al senado.

La rebeldía liberal continuará con encuentros regionales para ampliar su base y consolidar su participación en el escenario electoral del próximo año.