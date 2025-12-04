Logo de la OFAC e imagen de referencia de DJ. Fotos: UIAF / Getty Images

¿Qué tiene que ver reconocida DJ con inclusión de empresas que ingresaron a Lista OFAC?

A través de una comunicación se conoció que tres ciudadanos con empresas en Colombia entraron a la Lista OFAC, una de ella es la reconocida DJ venezolana ‘Rosita’, de quien su nombre real es Jimena Araya Navarro. Además de ser DJ, también es influencer y modelo.

La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos señala que la DJ estaría ligada de manera “romántica” a alias ‘Niño Guerrero’, uno de los máximos líderes del Tren de Aragua.

Además, en el informe del Departamento del Tesoro, al que pertenece la OFAC, se expresa que ‘Rosita’ habría tocado en el Club Maiketía, uno de los establecimientos que entró a la Lista Clinton.

Los otros ciudadanos que entraron a la lista son Eryk Manuel Landaeta Hernández, quien ya fue capturado en 2024, y Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, también detenido en Cúcuta por las autoridades colombianas.

