Policía de Bolívar promueve respeto a cruces peatonales en Magangué

En el marco de la estrategia “Navidad con Propósito”, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar adelantó una jornada de prevención vial en la vía nacional que conduce a Magangué, específicamente en el kilómetro 59, donde se desarrolló una campaña orientada a promover el respeto por los cruces peatonales.

Durante la actividad, los uniformados entregaron recomendaciones a conductores y peatones sobre la importancia de reducir la velocidad y acatar las señales de tránsito, especialmente en zonas destinadas al paso seguro de los transeúntes. Asimismo, se recordó que durante la temporada decembrina el flujo vehicular aumenta, lo que exige mayor responsabilidad para evitar accidentes.

La Policía de Tránsito destacó que proteger la vida en las vías es un compromiso de todos, y que el uso adecuado de los cruces peatonales es clave para prevenir siniestros viales que pueden dejar consecuencias irreparables.

Con estas acciones pedagógicas, la institución reafirma su compromiso de garantizar movilidad segura en el departamento y seguir promoviendo comportamientos responsables en las carreteras de Bolívar.