Plan de Manejo de Tránsito para la Cabalgata de Velitas este 7 de diciembre en el Centro Histórico

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT informa a la ciudadanía el plan de manejo de tránsito que se aplicará este 7 de diciembre, con motivo de la realización de la Cabalgata de Velitas, con el fin de garantizar la seguridad vial, la movilidad y el desarrollo adecuado del evento.

Recorrido autorizado

La Cabalgata iniciará a las 5:00 p.m. en el sector de Chambacú, avanzará por la Avenida Pedro de Heredia e ingresará al Centro Histórico por el sector de Nautilus. El trayecto continuará por las siguientes vías:

• Carrera 11 (Calle Reculada del Ovejo)

• Carrera 2 (Perimetral interna de la muralla)

• Calle 32 (Vicaria de Santa Teresa)

• Carrera 3 (Calle de Santa Teresa)

• Calle 33 (Calle de la Inquisición)

• Carrera 4 (Calle Santos de Piedra, Calle de la Iglesia y Calle Don Sancho)

• Calle 38 (Callejón de la Merced, Estanco del Aguardiente, Calle del Sargento Mayor, Calle del Santísimo, Calle de los Siete Infantes y Calle Portobelo)

Posteriormente, los participantes retomarán la Carrera 11, saldrán nuevamente hacia la Avenida Pedro de Heredia y finalizarán en el punto de origen.

Cierres viales programados y desvíos vehiculares

Los cierres viales programados iniciaran alrededor de las 3:00 p.m. y se habilitaran nuevamente una vez finalice el recorrido de los caballistas.

Avenida Pedro de Heredia – Carril Norte (sentido Bazurto → Centro Histórico)

• Se realizará cierre a la altura de la Carrera 14 para la salida de los caballistas, solo durante la salida y retorno de los caballistas.

• Una vez el recorrido ingrese al Centro Histórico, se habilitará nuevamente la circulación vehicular.

• El cierre se activará nuevamente para el retorno de los participantes al punto de origen.

Para el ingreso al centro histórico, una vez los caballistas hayan ingresado, se habilitará la circulación vehicular por la calle 36 (calle del Cabo de la Cruz, calle de La Moneda, San Agustín Chiquita), cra 6 (calle del Porvenir) calle 35 (calle Vicente García, calle del Tablón) y salida por la calle del Tablón hacia la avenida Daniel Lemaitre.

Avenida Rafael Núñez – Cierre a la altura de la Carrera 2

• Los vehículos que circulen desde la Avenida Santander hacia la Avenida Pedro de Heredia deberán tomar la Calle 47 en el barrio Marbella para continuar hacia su destino.

Intersección de la India Catalina – Acceso al Centro Histórico

• Durante el ingreso de los caballistas, se cerrará temporalmente la intersección para flujo vehicular hacia el Centro Histórico.

• Los vehículos provenientes de la Avenida Pedro de Heredia con destino a Bocagrande deberán tomar la Carrera 14 hacia el barrio Manga, cruzar el Puente Román y continuar por Calle Larga hasta la Avenida Blas de Lezo.

Recomendaciones a la ciudadanía

• Planificar los desplazamientos con anticipación.

• Respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico del evento.

• Optar por rutas alternas mientras se mantengan los cierres operativos.

El DATT agradece la comprensión de residentes, comerciantes y visitantes, y reitera su compromiso con una movilidad segura durante las actividades decembrinas.