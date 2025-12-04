Pasacaballos avanza: Gobernación entrega más calles y más esperanza

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, regresó a la comunidad para entregar la pavimentación de dos nuevas calles como parte del gran proyecto de recuperación vial que adelanta la Gobernación en varios barrios y corregimientos de la capital bolivarense. Se trata de la carrera 17, en el sector Las Pocitas, y la calle 15, en el sector Central, que suman más de 400 metros intervenidos, incluyendo andenes y bordillos.

La alegría fue evidente. Dina Negrete, quien lleva más de 13 años viviendo en el sector, no ocultó su emoción al ver su calle pavimentada. “Esto estaba terrible, era invivible. Cuando llovía teníamos que encomendarnos a Dios para poder pasar sin que los niños o los adultos mayores se cayeran”, recordó.

Entre las más felices estuvo María Alejandra Soto, una patinadora de 11 años que estrenó el nuevo pavimento durante la visita del Gobernador. Deslizándose con seguridad sobre sus patines, contó: “Estoy feliz porque ahora patino mejor y mis amigos también pueden montar en bicicleta sin tener que bajarse cuando llueve”.

Tras compartir con los habitantes, Arana destacó que ya son tres las calles entregadas en Pasacaballos, incluyendo la calle 14 del barrio El Porvenir. “Creo que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos llegando a donde el Estado no llegaba. Lo hacemos con compromiso y con obras que transforman la vida de los cartageneros y bolivarenses”, afirmó.

El mandatario también resaltó que estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto con la comunidad, los ediles de la Localidad 3, los líderes comunales y la Alcaldía de Cartagena, encabezada por Dumek Turbay.