Niegan tutela contra sustitución de coches de tracción animal en Cartagena

La acción buscaba frenar la decisión de erradicar los coches turísticos de tracción animal y sustituirlos por carrozas eléctricas, alegando la presunta “vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al mínimo vital”.

Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, señaló que la decisión del Juzgado Séptimo no es sólo un espaldarazo a la justicia social, sino también al progreso de Cartagena.

“Estamos transitando a una Cartagena con mayor justicia social para todos: más moderna, sostenible y humana para nosotros y con los animales”, dijo el jefe jurídico.

Aunque el Juzgado consideró la tutela procedente como mecanismo transitorio para evitar un posible perjuicio irremediable, finalmente resolvió negar el amparo al no hallar pruebas de la vulneración de los derechos fundamentales a la Igualdad: El Juzgado determinó que no se vulnera el derecho a la igualdad, ya que la medida de sustitución es general para todos los cocheros de Cartagena y no un trato preferencial o parcial contra el accionante o sujetos específicos. “Como lo advierte la Alcaldía del Distrito de Cartagena de Indias, el mencionado ciudadano no acredita que la medida de sustitución de coches de tracción animal por carrozas eléctricas se va a realizar solo sobre los coches de su propiedad, por el contrario, la medida es general sobre todos los cocheros de la ciudad de Cartagena, de manera que no hay prueba alguno de que exista trato preferencial o parcial sobre sujetos específicos”, se lee en el fallo.

Con relación al Derecho al Mínimo Vital, el Juzgado precisó que la afectación de este derecho no fue demostrada, pues el accionante “no aportó prueba alguna” que sustentara su afirmación de que varias personas (cocheros, herreros, alimentadores de caballos) quedarían desempleadas.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, en su defensa, había señalado que el accionante dispone de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. De hecho, el mismo actor reconoció que la Resolución 20243040046465 del 25-09-2024 del Ministerio de Transporte, que cataloga el servicio de las carrozas eléctricas como de naturaleza particular, ya se encuentra demandada con solicitud de medidas cautelares a través de una acción de nulidad.

Los coches eléctricos en Cartagena pronto tendrán hangar

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, empezó la edificación del patio-taller que operará el nuevo sistema de coches que sustituirá definitivamente los carruajes de tracción animal. El proyecto incorporará una estación de carga solar con 244 paneles fotovoltaicos y capacidad para cargar hasta 60 baterías de manera simultánea.

La infraestructura se construye al lado del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, contiguo al lote de Ligas Menores y a un costado de la Carrera 14 de Torices, donde se habilitará un patio–taller de más de 2.850 metros cuadrados con áreas especializadas para mantenimiento, lavado, abastecimiento y maniobras de los vehículos.