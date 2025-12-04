Jornadas de limpieza profunda en el Centro Histórico a cargo de Bioger

Como un regalo para Cartagena en esta temporada decembrina, la empresa Bioger S.A. E.S.P. inició una jornada de limpieza profunda en varios puntos emblemáticos del Centro Histórico, reforzando el brillo y la imagen de la ciudad en una de las épocas de mayor afluencia turística.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las intervenciones incluyen el uso de hidrolavadoras industriales, equipos especializados y personal técnico que trabaja en horarios estratégicos para optimizar la movilidad y el disfrute de residentes y visitantes.

“Realizaremos estas jornadas con hidrolavadoras y otros equipos para que la ciudad siga brillando”, señaló un vocero de Bioger, compañía de servicios públicos con operación en más de 45 municipios del país.

El gesto navideño de la empresa se mantendrá durante toda la temporada, como una contribución a la conservación, limpieza y belleza del corazón patrimonial de Cartagena. Bioger SAS ESP es la empresa que recibe los residuos sólidos de Cartagena.