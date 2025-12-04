Instalarán mesas interinstitucionales que permitan evitar un apagón energético en la Región Caribe

En un espacio de diálogo constructivo liderado por Air-e Intervenida y Afinia, filial del Grupo EPM, con el acompañamiento de los gremios económicos, Asocapitales y el Gobierno nacional, la región dio un paso firme hacia una agenda energética común, diseñada desde la corresponsabilidad y el trabajo en positivo para enfrentar los desafíos estructurales que presenta el servicio de energía eléctrica en la Región Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este espacio se desarrolló bajo una premisa compartida: la energía del Caribe se construye entre todos. En la jornada, los participantes analizaron los retos estructurales del territorio en materia de los procesos de normalización, continuidad del servicio, accesibilidad y tarifas, y coincidieron en la importancia de avanzar hacia un modelo con soluciones articuladas.

Durante el evento, la viceministra de Energía, Karen Schutt Esmeral, destacó los esfuerzos adelantados por los operadores pese al desafío financiero, y subrayó la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre las entidades del Gobierno nacional para evaluar alternativas que permitan atender la coyuntura y avanzar en los retos de crecimiento que plantea la región, para los cuales la energía es parte esencial.

Por su parte, los gremios del Caribe reiteraron su disposición para acompañar la construcción de soluciones viables, conscientes de que sin energía no hay productividad, y de que una eventual interrupción del servicio profundizaría los niveles de pobreza en la región. Insistieron en que es momento de trascender la discusión centrada únicamente en los operadores e impulsar acciones que fortalezcan la estructura del sistema.

Voces del sector y los líderes

El director ejecutivo de la RAP Caribe, Jesús Pérez Benito-Revollo, señaló que este encuentro se articula con la gestión adelantada por la entidad, basada en una metodología que contempla tres ejes: el análisis de las vocaciones del Caribe en generación; la paradoja entre su capacidad instalada y la calidad del servicio; el estado de los sistemas de transmisión; y la estructura de gobernanza del sector energético.

Antonio Jiménez Rivera, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), enfatizó que la situación del Caribe debe ser asumida como un asunto nacional, dado que la región hace parte del sistema interconectado. Reconoció avances importantes en la estabilización de tarifas y en la mejora gradual de la calidad del servicio por parte de los operadores.

Para Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales, es fundamental que la situación energética del Caribe esté presente en la agenda de los alcaldes de los 32 departamentos del país, debido al impacto que tendría un eventual apagón. Además, invitó a los mandatarios locales a reafirmar su compromiso con la gestión de cartera, entendiendo que son un eslabón clave para garantizar la adecuada prestación del servicio.

Compromiso de los operadores

Ricardo Arango, gerente general de Afinia, enfatizó que “aquí tenemos que unirnos todos para poder darle una solución al tema de la energía, teniendo en cuenta que en esta zona se conjugan los principales desafíos para la reducción de la pobreza y el mayor potencial de expansión y crecimiento económico”. Resaltó el modelo de medición prepago como un sistema que debe ser parte de políticas públicas.

Ramiro Castilla, director comercial de Air-e Intervenida, señaló que “venimos de un solo mercado y debemos enfrentar los principales desafíos que tenemos como empresa; buscamos continuamente involucrarnos con las comunidades para mejorar el servicio eléctrico”.

Desde Afinia y Air-e reafirmamos nuestra confianza en el potencial humano, productivo y social del Caribe. Por ello, seguiremos articulando esfuerzos con los diferentes actores territoriales y nacionales para garantizar la sostenibilidad del servicio, avanzar en mejoras de calidad, respaldar el crecimiento económico de la región y ofrecer soluciones acordes con la realidad de los más de 11 millones de habitantes que atendemos.