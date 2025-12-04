Gustavo García exvice del interior encabeza lista al senado con el respaldo de Roy Barreras

El candidato presidencial Roy Barreras, líder de su partido La Fuerza, confirmó que Gustavo García, exviceministro del Interior, será la cabeza de lista al Senado de su colectividad.

García indicó, que buscan impulsar una corriente liberal que respalde los cambios sociales y económicos en discusión y que tenga presencia en el debate político nacional. También anunciaron su respaldo a la candidatura presidencial de Roy Barreras.

“Estamos reuniendo a distintos líderes de todo el país… la idea es proponer la llegada de ese liberalismo al Frente Amplio y comprometernos a defender una agenda de cambio”, señalo Gustavo García, cabeza de lista al senado.

Es el segundo intento de García por llegar al Senado. En 2022 se presentó en la lista abierta del Partido Verde.

Previamente, había sido asesor legislativo de Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior del gobierno Santos II. “Me emociona mucho asumir la responsabilidad de encabezar una lista multicolor, diversa, alegre y preparada, que busca construir una gran coalición por los intereses de todos los colombianos”, confirmó el ahora candidato en un trino.

En su programa político, el exviceministro buscará impulsar reformas que se traduzcan en beneficios concretos y tangibles para las personas, centrado en:

● Reforma Agraria y desarrollo rural

● Justicia Social y garantía de derechos

● Integración Regional y Fronteras

● Reforma a las Transferencias para las Regiones

● Transparencia y Cero Corrupción