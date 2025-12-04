Giovanny Urshela Salcedo regresa al béisbol profesional colombiano con Tigres de Cartagena

Tan cartagenero como Abel Leal, Humberto Bayuelo, José Miguel Corpas, Álvaro José Arroyo, Hugo Alandete, José Guillermo “Cheo” Romero y Eugenio Baena Calvo.

Gio Urshela es un tigre autentico con sus rayas pintadas, antes de subir a las Ligas Mayores, jugó con la novena cartagenera derrochando calidad en cada una de sus presentaciones.

En la temporada 2013-2014, la última donde Tigres de Cartagena fue el Rey, el entonces joven prospecto de Indios de Cleveland era el tercera base titular, su aporte fue valioso para la obtención del título.

En ese glorioso equipo se encontraban entre otros; Jolbert Cabrera, Jesús Valdez, Javier Colina, Ismael Castro, Harold Ramírez, Yosmany Guerra, Cristian “Mono” Mendoza, Wilton Noel y Ronald Ramírez, dirigidos magistralmente por Donaldo Méndez.

Luego de subir a las Grandes Ligas, cuando las circunstancias se lo permitían, siempre estuvo dispuesto a colocarse el uniforme para defender con todas las garras equipo de su ciudad natal.

Desde mañana viernes 5 de diciembre en la Serie entre Toros de Sincelejo y Tigres de Cartagena, la magia de Gio Urshela volverá al legendario Templo del Béisbol colombiano.

Jugando con el archivo de la memoria, el estelar nativo del barrio Torices de Cartagena tiene el poder del legendario Tigre Mayor Abel Leal Díaz, la elegancia de Humberto Bayuelo y la malicia, astucia e inteligencia de José Miguel Corpas.

Si como lo sentencia el lema, las fiestas de la independencia nos unen, el béisbol es la identidad por siempre de Cartagena de Indias, desde mañana viernes, uno de sus hijos ilustres regresa al histórico escenario.